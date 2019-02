Técnico da Inter alfineta Icardi: "Problemas se resolvem com diálogo, não likes"

A diretoria da Inter já está cansada das atitudes de Icardi e sua esposa nas redes sociais

Luciano Spalletti, técnico da Inter de Milão, mandou um recado à Mauro Icardi durante conferência de imprensa, e recomendou que o jogador mude de postura depois das semanas convulsivas que viveu após o clube retirar sua capitania no começo da temporada.

“Esses problemas não são resolvidos com bate-papo e ‘likes’, mas com diálogo e união, e contato com o mundo real” declarou o treinador quando questionado sobre a situação do atacante, que está afastado das atividades da equipe sem previsão de retorno para tratar de sua lesão.

Icardi e sua agente e esposa, Wanda Nara, fizeram manifestações em suas redes sociais de forma direta e indireta (a última foi um ‘like’ de Wanda em uma publicação que criticava Spalletti) ao treinador. A diretoria da Inter já está farta da atitude petulante de ambos, mas principalmente pela maneira de trazerem à público as dificuldades de se chegar a um acordo de renovação de contrato.