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O técnico da seleção dos Países Baixos, Xavi Hernandez, fez uma avaliação com pontos positivos e negativos da recente evolução tática de Frenkie de Jong sob o comando de Hansi Flick. Embora tenha sido rápido em classificar De Jong como um talento de nível mundial, o ex-técnico do Barcelona admitiu não entender a decisão de Flick de escalar o jogador de 29 anos em uma função defensiva.

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Xavi questiona a inovação tática de Flick

A versatilidade tática de De Jong voltou a ser assunto após a vitória suada do Barcelona por 2 a 1 sobre o Atlético de Madridno Metropolitano. Durante o segundo tempo, Flick surpreendeu os espectadores ao deslocar o holandês para a lateral direita, mudança que permitiu ao Barcelona manter o controle da partida enquanto se adaptava ao andamento do jogo. Embora a experiência tenha dado certo em termos de resultado, ela provocou uma reação curiosa de Xavi. De Jong chegou à concentração da Holanda nesta segunda-feira cheio de confiança após sua atuação decisiva na capital espanhola.

Xavi, que agora comanda De Jong na seleção, falou abertamente sobre a versatilidade do jogador em uma entrevista coletiva recente. Apesar de reconhecer sua capacidade de adaptação, Xavi admitiu que não esperava ver o meio-campista atuando pela lateral. “Ontem, contra o Atlético, De Jong jogou como lateral. Não é o que tenho em mente para ele, embora eu também o tenha escalado como zagueiro no Barça. Mas tenho certeza de que Frenkie é um jogador de alto nível, que pode atuar em qualquer posição, como camisa 6 ou camisa 8. Ele é um jogador de alto nível”, disse Xavi, segundo o Mundo Deportivo.

A dinâmica do elenco e as comparações

Xavi também abordou a possibilidade de De Jong atuar ao lado de outros jogadores criativos na seleção, respondendo especificamente a perguntas sobre uma parceria com Joey Veerman. Para rebater a ideia de que os dois seriam incompatíveis, o treinador fez uma comparação direta com sua própria carreira como jogador do Barcelona. Ele lembrou dúvidas semelhantes que, no passado, cercaram sua parceria com outro ícone do futebol nos anos em que ambos estavam no auge, no Camp Nou.

O treinador rejeitou a ideia de que dois armadores de alto nível não possam render juntos entre os titulares. “Isso aconteceu comigo no Barcelona. Muita gente dizia que Iniesta e eu não podíamos jogar juntos”, explicou Xavi, segundo o Voetbal Primeur.

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A falta de reconhecimento

Além da discussão tática, Xavi saiu em defesa de De Jong diante das críticas e sugeriu que a contribuição do meio-campista muitas vezes passa despercebida por quem não convive de perto com o futebol. O ex-meio-campista acredita que o verdadeiro valor de De Jong é mais bem compreendido por quem divide o campo ou o banco de reservas com ele diariamente. Ele sugeriu que a percepção sobre o ex-jogador do Ajax nem sempre reflete seu impacto real nas partidas.

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O técnico da Holanda afirmou que o jogador é subestimado pelo público em geral, mas muito respeitado por seus colegas. “Sim, acho que ele é subestimado, mas não pelos treinadores e companheiros de equipe. É preciso ouvir as pessoas que estão com ele todos os dias, porque, se você perguntar quem é o melhor meio-campista, elas dizem Frenkie”, afirmou Xavi com firmeza.

Foco na Liga das Nações

Com o início da pausa para as seleções, De Jong e seus companheiros voltam as atenções para a manutenção da posição da Holanda na Liga das Nações. A seleção holandesa ocupa atualmente a liderança do Grupo B, com oito pontos somados nos quatro primeiros jogos. Os próximos confrontos contra Grécia e Alemanha serão fundamentais para preservar a vantagem e avançar na competição. A expectativa é de que De Jong tenha papel central, independentemente das experiências recentes em seu clube.

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A Holanda primeiro receberá a Grécia na sexta-feira, em um duelo entre as duas primeiras colocadas do grupo, e depois visitará a Alemanha na segunda-feira para um confronto de destaque. Com os alemães atrás, com cinco pontos, a Holanda tem uma boa oportunidade de ampliar a distância para seus rivais tradicionais.