Técnico da Costa do Marfim: A seleção da Alemanha carece de espírito esportivo... e pediu humildade aos seus jogadores

O técnico da seleção da Costa do Marfim, Emers Faye, criticou o que considerou uma “falta de espírito esportivo” por parte da seleção alemã, durante a partida que terminou com a vitória das “Máquinas” (2 a 1) sobre os “Elefantes”, ontem, sábado, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Faye afirmou, durante a coletiva de imprensa após a partida: “Tomamos seleções como essa como exemplo para nos aperfeiçoarmos, mas fiquei um pouco decepcionado com a falta de espírito esportivo demonstrada pela seleção alemã”.

Leia também

Partida entre França e Iraque corre risco de ser suspensa

Após o “fracasso marroquino”… a mídia escocesa descarrega sua raiva na arbitragem

O técnico marfinense também comentou sobre o incidente que envolveu sua equipe e o jogador alemão Nathaniel Brown, dizendo: “Quanto ao jovem zagueiro alemão (Brown), eu apenas disse a ele para permanecer humilde. Sim, ele fez uma partida excelente e joga em uma seleção muito forte, mas não acho que ele precise falar mal de nós só porque quer vencer ou porque o placar ficou em 1 a 1.”

Ele acrescentou em declarações divulgadas pela rede “ESPN”: “De uma seleção importante como a Alemanha, esperávamos mais espírito esportivo quando Sengu tirou a bola do campo devido a uma lesão. Gostaríamos que eles tivessem devolvido a bola para nós”.

O incidente ocorreu quando o zagueiro marfinense, Wilfried Sengu, tirou a bola do campo devido a uma lesão, mas Braun se recusou a devolvê-la e continuou o ataque, o que provocou protestos dos jogadores da Costa do Marfim e da comissão técnica.

Apesar da derrota, Faye elogiou o desempenho de sua equipe durante a partida, afirmando que a seleção da Costa do Marfim ainda tem grandes chances de se classificar para a próxima fase.