Técnico da Bélgica defende Courtois sobre ansiedade: "é o melhor goleiro do mundo"

Treinador da Bélgica rebate críticas ao goleiro do Real Madrid e elogia Hazard, companheiro de Courtois no time espanhol

Roberto Martínez, técnico da , elogiou a dupla do , Thibaut Courtois e Eden Hazard, convocados para os amistoso da seleção diante do San Marino e Cazaquistão, respectivamente. Em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira (09), o comandante elogiou e destacou apoio aos belgas.

De início, Martínez rebateu os recentes rumores envolvendo a saúde de Courtois: "Ele não tem problemas de ansiedade, ele precisa se recuperar entre um quilo e meio e dois”.

Courtois, vale lembrar, foi substituído em jogo do Real Madrid na Liga dos Campeões contra o Bruges e não jogou no último sábado (05), diante do Granada, em partida de .

"Ele é um jogador que sonha em jogar no Real desde muito jovem e agora está preparado para marcar uma época em Madri. Estou convencido de que ele é o melhor goleiro do mundo", afirmou o ex-treinador do .

Por fim, Roberto Martínez acrescentou que “Hazard é uma pessoa muito calma e não um jogador que busca a glória pessoal. Eden está um momento que poderá transbordar, desequilibrar e fazer a diferença".