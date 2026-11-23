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O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, garantiu uma vaga no Mundial de Gran Fondo da UCI de 2027, na França, após subir ao pódio na Patagônia no domingo. Campeão da Copa do Mundo, o argentino de 48 anos ficou em terceiro lugar em sua categoria de idade no Gran Fondo Siete Lagos e completou o exigente percurso de 110 km em menos de três horas.

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Técnico conquista pódio emocionante na Patagônia

Scaloni garantiu vaga direta no Mundial ao ficar em terceiro lugar na categoria masculina de 45 a 49 anos, em percurso pela Rota Nacional 40. Com o número 897 na 15ª edição da prova, entre San Martín de los Andes e Villa La Angostura, ele registrou 2h51min54s e terminou em 40º lugar na classificação geral. Juan Carlos Tarifa venceu a categoria, apenas 27 segundos à frente de Scaloni, enquanto Claudio Marcelo Arone superou o técnico por 2,96 segundos.

Treinos diários alimentam paixão pelo ciclismo

Pela primeira vez em suas 15 edições, o Gran Fondo Siete Lagos integrou a Série Mundial de Gran Fondo da UCI. Pelas regras da União Ciclística Internacional, os 25% mais bem colocados entre os participantes de cada faixa etária avançam, enquanto os três primeiros garantem vaga automática, independentemente do número de competidores.

A dedicação de Scaloni ao ciclismo de resistência vem de longa data. Ele já explicou que a modalidade passou a suprir a competição que encontrava no futebol. "Desde que me aposentei do futebol, sou apaixonado por ciclismo. Treino uma hora e meia todos os dias", disse certa vez.

Pouco mais de um mês antes, em 11 de outubro, ele completou os 129 km do Gran Fondo Buenos Aires ao lado de mais de 3.500 ciclistas, com largada no Parque Sarmiento, em Saavedra.

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Integrantes da comissão da Argentina participam da prova nas montanhas

Scaloni permaneceu na Argentina após os amistosos de novembro contra o Uruguai, na Bombonera, e a Costa Rica, em Córdoba, os primeiros jogos da equipe desde a aposentadoria de Lionel Messi. Depois de também disputar essa prova em novembro de 2014, ele voou de Rosario para a Patagônia em um avião particular na noite de sexta-feira, acompanhado de vários auxiliares que compartilham seu hobby.

Pablo Aimar terminou em 43º lugar e Walter Samuel em 44º na categoria de Scaloni, enquanto Roberto Ayala ficou em 159º no grupo M50-54, do qual também participou o preparador físico Luis Martin. Convidados pela Fundação Laureus de Hugo Porta e pela patrocinadora principal Vista Energy, ícones do esporte argentino como Walter Perez, Santiago Lange, Eugenia Bosco e Alejandra Garcia Flood também participaram.

Desafio alpino aguarda na França

À espera da confirmação oficial da UCI, o campeão da Copa do Mundo de 2022 e finalista de 2026 pode se preparar para uma terceira grande competição mundial, desta vez em outro esporte. O Mundial de Gran Fondo de 2027 será disputado de 22 a 24 de agosto na região francesa da Alta Saboia, com um exigente percurso de 115 km entre Thones e La Clusaz. Diante de 3.256 metros de subida, Scaloni terá de conciliar a preparação para os Alpes com a reconstrução da seleção argentina após Messi.