Técnico com mais jogos no Inter, Abel Braga vai receber homenagem

Considerado como um dos maiores treinadores da história do Internacional, Abel Braga irá receber o título de cidadão de Porto Alegre, uma homenagem da Câmara de Vereadores, de autoria do vereador Mauro Pinheiro.

Abel Braga treinou o Inter em sete oportunidades, totalizando 334 jogos e garantindo a marca de ser o técnico que mais comandou o Inter em toda a história. Como treinador colorado, Abel conquistou a Libertadores da América, Mundial de Clubes Fifa e três campeonatos estaduais.

Foi também três vezes vice-campeão Brasileiro, em 1988, 2006 e na sua última passagem pelo Colorado, em 2020, perdendo na última rodada o título para o Flamengo. No total, foram 189 vitórias, 82 empates e 69 derrotas.

A solenidade acontece no próximo dia 17 de dezembro, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre e contará com a presença de jogadores que participaram da Libertadores e do Mundial de 2006, além de dirigentes da época.