Técnico amplia crise na Inter e diz que Icardi não quis ir para o jogo

Icardi preferiu não viajar com a Inter de Milão para duelo da Liga Europa

Com atuações abaixo do esperado nos últimos duelos, uma possível crise assombra os bastidores da Inter de Milão. Preste a entrar em campo pela segunda fase da Liga Europa contra o Rapid Wien, às 15h15 (Brasília), o time italiano esbarra naquele que seria um atrito entre o treinador Luciano Spalletti e o jogador Mauro Icardi.



(Foto: Getty Images)

Em entrevista à Sky Sport , o técnico revelou que Icardi decidiu não viajar com o time para Viena, aumentando a crise interna na equipe: " Icardi decidiu não viajar para Viena. Foi uma decisão difícil e dolorosa tomada por ambas partes para o bem da equipe. Mas o nosso pensamento é fazer bem em campo, começando pelo próximo jogo, e esperamos que os jogadores reajam da maneira certa”.

Em terceiro lugar na Serie A, a Inter soma 20 pontos a menos comparado com a líder Juventus. Com 13 vitórias, quatro empates e seis derrotas, o time tem um aproveitamento de 62.3% no Campeonato Italiano.