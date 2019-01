Técnico alemão explica má fase de Marcelo no Real Madrid: "Ele engorda facilmente"

Lateral-esquerdo brasileiro vive momentos difíceis no Santiago Bernabéu e tem ficado na reserva em várias partidas

Marcelo tem tido poucas oportunidades no time titular do Real Madrid após a chegada de Santiago Solari. Em muitos confrontos, o jovem Sergio Reguilón tem começado os jogos no 11 inicial. Em entrevista ao El Transistor, o antigo técnico do Real, Bernd Schuster comentou sobre a condição do lateral brasileiro e destacou que ele é do tipo de jogador que ganha peso com facilidade.

"[Alguns jogadores] engordam facilmente e esses quilos são difíceis de perder, como acontece com todo mundo. Até que volte a jogar e volte a ter ritmo de jogo, você não os perde. Sei que Marcelo é um deles. Ele tem facilidade para engordar e ele precisa ter muito cuidado, especialmente quando se lesiona", falou Bernd.

Schuster treinou o Real Madrid entre julho de 2007 e dezembro de 2008. No clube merengue ele conquistou um título de La Liga e uma Super Copa da Espanha.

O alemão de 59 anos ainda usou uma outra estrela de sua época de Real Madrid que, de acordo com o técnico, tinha a mesma condição física de Marcelo: o holandês Wesley Sneijder.

(Foto: Getty Images)

"Em todas as equipes existem dois, três ou quatro jogadores que têm muitos problemas com o peso. São jogadores que engordam com facilidade, assim como há outros que não engordam nunca e comem até o seu prato. Outros jogadores da minha época, por exemplo, como Sneijder, correm perigo quando se lesionam e não estão na ativa, não treinam e não jogam as partidas", lembrou Schuster.

O Real Madrid recebe o Girona nessa quinta-feira (24), às 18h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, para a partida de ida das quartas de final da Copa del Rey.