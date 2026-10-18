Tebas intensifica a guerra contra o Real Madrid após o cartaz no Bernabéu: "A diretoria do Real está acostumada a mentir"

Javier Tebas, presidente da LaLiga, renovou seus ataques ao Real Madrid após os protestos registrados no estádio Santiago Bernabéu durante o confronto com o Sevilla, neste domingo, ao considerar que a faixa erguida pela torcida do clube reforça, em sua visão, suas acusações a respeito da forma de comunicação adotada pela diretoria do time merengue.

Tebas exigiu que a diretoria do Real Madrid apresente esclarecimentos sobre uma série de temas controversos, em um momento em que se amplia o confronto público entre as duas partes, no contexto das declarações trocadas e dos protestos da torcida.

Declarações anteriores detonaram um novo confronto

Tebas escreveu em suas contas nas redes sociais: "Levou dois dias para que os fatos comprovassem o que eu disse", em referência a declarações anteriores que acenderam um novo confronto com a diretoria do Real Madrid, depois de ter descrito o jornalista Tomás González Martín como o "porta-voz oficial do COZ" da cúpula do clube.

Tebas também comparou os métodos de comunicação do canal do Real Madrid aos mecanismos de propaganda usados por Joseph Goebbels, ministro da Propaganda da Alemanha nazista, antes de esclarecer que sua fala se referia às técnicas de comunicação, e não à ideologia ou à torcida do clube.

O Real Madrid respondeu com um comunicado no qual exigiu a renúncia imediata de Tebas da presidência da LaLiga, ao considerar que suas declarações são "insuportáveis" e refletem uma falta da imparcialidade que suas responsabilidades institucionais impõem.

Faixa no Bernabéu amplia o alcance do confronto

O confronto se estendeu às arquibancadas do Santiago Bernabéu durante a partida contra o Sevilla, depois que a torcida do Real Madrid ergueu uma faixa com a frase "Não é futebol, é Tebas e Negreira", com os dois nomes destacados nas cores do Barcelona.

Isso coincidiu com cânticos de indignação contra o presidente da LaLiga, além de cânticos dirigidos à Federação Espanhola e ao presidente do Barcelona, Joan Laporta.

Tebas questionou se a diretoria do Real Madrid consideraria esses protestos também uma expressão de opiniões de torcedores que não representam oficialmente o clube, em referência a um comunicado anterior da diretoria no qual se desvinculou das opiniões de jornalistas que não trabalham para ela.

Tebas considerou que o ocorrido reflete, segundo seu relato, a capacidade do clube de direcionar a ira de sua torcida contra pessoas específicas, e também relembrou uma ameaça que disse ter recebido anteriormente, atribuindo à parte contrária a seguinte frase: "Vou colocar todos os torcedores do Real Madrid contra vocês e vocês não conseguirão ir à rua".

Tebas avaliou que esses fatos se inserem em uma campanha de acusações pessoais e intimidação.

Cobranças para revelar os pedidos de alteração nos horários das partidas

Em sua escalada, Tebas exigiu que a diretoria do Real Madrid revele todos os pedidos de alteração nos horários das partidas que apresentou, esclarecendo quantos pedidos foram aprovados e se estavam relacionados a outros eventos realizados no estádio Santiago Bernabéu.

Tebas escreveu: "Se agiu de boa-fé, desminta a mentira, explique a verdade e apresente todos os dados".

Ele encerrou sua mensagem acusando a diretoria do clube merengue, ao afirmar: "A diretoria do Real Madrid se instalou na manipulação e na mentira", acrescentando que, a cada dia que passa, fica mais claro, segundo suas palavras, aquilo que condena o clube.