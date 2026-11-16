Tebas está boicotando de propósito os times da LaLiga? Real Madrid na lista e Betis paga o preço

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No momento em que os clubes espanhóis precisam de todo o apoio para competir na Champions League, Javier Tebas, presidente da LaLiga, continua punindo os times espanhóis que disputam o torneio com decisões de calendário que muitos classificaram como catastróficas.

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À frente desses times estão Real Madrid, Real Betis e Atlético de Madrid, que se viram diante de um calendário impossível, que não lhes dá nem o mínimo de descanso.

Tebas está atrapalhando a campanha do Real Betis na Champions League, segundo a rádio espanhola "okdiario": menos de 72 horas de descanso entre as partidas, enquanto o adversário terá 30 horas a mais!

Tebas marcou o jogo do Betis no Campeonato Espanhol contra o Atlético de Madrid, que também disputa a Champions League, para domingo, 6 de dezembro, às 21h. Na quarta-feira seguinte, às 18h45, o Betis enfrenta o Como, que jogará no sábado anterior, às 15h.

Além de ter marcado o jogo do Real Madrid em Bilbao no domingo, enquanto o time merengue disputa sua partida da Champions na quarta-feira seguinte, em Londres, o que ele fez com o Real Betis naquela rodada equivale a um boicote.

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O time alviverde enfrenta o Como na quarta-feira, 9 de dezembro, às 18h45, enquanto a LaLiga marcou sua partida anterior para domingo, às 21h!

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Entre o fim do jogo do Campeonato Espanhol, no domingo, 6 de dezembro, e o início da partida seguinte da Champions League, contra o Como, no estádio La Cartuja, restarão apenas 67 horas e 45 minutos. Isso é menos do que as 72 horas exigidas pelo sindicato dos jogadores de futebol profissionais, uma reivindicação apoiada pela FIFA e da qual Tebas zomba.

O horário de Atlético de Madrid x Real Betis, domingo, 6 de dezembro, às 21h, é uma afronta aos dois times e um desastre organizacional por parte da LaLiga. Duas equipes que jogam a Champions League na quarta-feira, uma delas às 18h45, ficam privadas do descanso e da preparação necessários por causa da decisão de Tebas. A partida poderia ter sido marcada para mais cedo.

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Antes do jogo do Campeonato Espanhol, será disputada a segunda fase da Copa do Rei. O Atlético de Madrid não participa dela, porque disputa a Supercopa da Espanha, e por isso poderia jogar no sábado ou até na sexta-feira. O Betis joga essa fase da Copa, mas poderia facilmente disputar sua partida na terça-feira, já que seu jogo anterior no Campeonato Espanhol será no sábado, às 14h, contra o Rayo Vallecano.

Assim, seria perfeitamente possível realizar Atlético de Madrid x Real Betis no sábado, ou até na sexta-feira. Mas, se Tebas insistisse teimosamente em marcá-lo para domingo, poderia ter escolhido um horário mais cedo, às 14h ou às 16h15, para que o Betis, em especial, tivesse mais tempo para descansar e se preparar para o jogo da Champions League. Em vez disso, a LaLiga marcou a partida para o último horário possível.

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O Betis é peça fundamental para a Espanha na Europa. Neste caso, o prejuízo para o futebol espanhol é ainda maior, porque o Betis é essencial para o bom desempenho da LaLiga na Europa e para garantir a vaga extra para a Champions League, que o próprio Betis já conquistou neste ano.

Em vez de apoiar um time que não disputa a Champions League com regularidade (esta é apenas sua segunda participação), Tebas atrapalha sua campanha o máximo possível. Parece até que ele deseja maus resultados ao clube e, consequentemente, sua eliminação da competição. O jogo contra o Como é decisivo, já que o adversário pode ser um concorrente direto com os mesmos objetivos.

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A diferença entre o Campeonato Espanhol e o Campeonato Italiano é evidente. Na Itália, a liga dá atenção especial ao Como, e sua partida naquela rodada foi marcada para sábado, às 15h, contra o Monza. Isso significa que o Como terá 30 horas de descanso a mais do que o Real Betis para se preparar para o jogo da Champions League em Sevilha!