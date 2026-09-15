Javier Tebas, presidente da LaLiga, fez declarações contundentes nesta terça-feira, durante sua participação na Cúpula Mundial do Futebol, em Madri.

Tebas falou sobre o futuro do esporte, em declarações reproduzidas pelo jornal "As": "A inteligência artificial está mudando tudo. Haverá mais tempo para o entretenimento. Entre os poucos eventos verdadeiramente inesquecíveis, o futebol e os shows musicais serão os únicos. Mais tempo será dedicado à sua saúde".

Rodri é o mais merecedor da Bola de Ouro

Sobre quem merece vencer a Bola de Ouro, ele disse: "Rodri. É difícil, mas, considerando o que ele apresentou na Copa do Mundo, ele merece".

E sobre o apoio do Barcelona a Lamine Yamal nesta ocasião, comentou: "Vocês têm que perguntar ao Barcelona. Cada um tem sua opinião, e a minha é Rodri".

E acrescentou: "Cada um dá o seu melhor na campanha. Cada um faz o que julga mais adequado. Lamine sabe como jogou. Ele pode dizer que é o melhor jogador. Eu acho que Rodri é o melhor. Cada um é capaz de avaliar o seu nível".

E sobre a comparação que o próprio Lamine faz com Messi, Tebas disse: "Ele ainda tem um longo caminho pela frente... Aos dezenove anos, ele pode ser comprado. Veremos isso daqui a cinco anos".

Mourinho e o canal do Real Madrid

Sobre José Mourinho, afirmou: "Ele está evoluindo, como qualquer outra pessoa. Não tem tanta fama, mas ainda tem um longo caminho pela frente no campeonato. Eu acredito nisso".

Abordou as críticas do canal do Real Madrid à arbitragem, dizendo: "É uma tentativa desesperada de fazer o papel de vítima; ele não reclama apenas da sua própria situação, mas reclama também da situação de todos. Eles estão errados. Tudo é culpa dos outros e nunca deles... Eu posso explicar por que o Real Madrid conquistou menos pontos, mas não vou fazer isso... O Real Madrid pode vencer o campeonato sem esses discursos que fazem o papel de vítima".

Tebas atacou a atual gestão da FIFA: "Se Infantino continuar, será uma vergonha. Teria sido melhor para o futebol que os Estados Unidos vencessem a Bélgica, porque estou convencido de que Infantino não continuará depois da catástrofe da Espanha. Muitas federações dependem do dinheiro da FIFA, caso contrário o perderiam".

E prosseguiu: "Ainda há tempo. Deve haver um candidato até 18 de novembro. Se eu visse um candidato, retiraria meus votos deles".

Marrocos e Espanha: disputa pela final do Mundial de 2030

E sobre sediar a final da Liga dos Campeões da Europa, disse: "O Real Madrid não pediu isso por causa da má relação com a UEFA. Espero que peçam em breve, aliás, estou quase certo disso".

Tebas abordou a disputa entre Espanha e Marrocos para sediar a final da Copa do Mundo de 2030, dizendo: "No Bernabéu. Eu apoio essa opção. Mas, para que a final seja realizada na Espanha, Infantino não deve continuar em seu cargo. Quando um membro da FIFA e do Marrocos (Fouzi Lekjaa) declara com tanta ousadia (que o Marrocos sediará a final), ele não inventou isso por conta própria".

E concluiu: "Não sejamos ingênuos. Ninguém disse que ele vai sair, e ele ainda é membro executivo da FIFA (Lekjaa); esta é uma nova queda que se soma aos problemas de governança dentro da FIFA. E enquanto Infantino continuar, será extremamente difícil que a final seja realizada na Espanha. Do ponto de vista da reputação e do prestígio, o país líder na organização deste Mundial deve receber a partida final. Temos que pensar muito bem: se Infantino continuar, vamos observar o que faremos... É preciso reavaliar toda a situação, e não sei se devemos nos retirar ou não".