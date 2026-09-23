Javier Tebas, presidente da La Liga, deu continuidade à escalada de sua crise com o Real Madrid, ao afirmar que a relação entre as duas partes seguirá "irreparável" enquanto Florentino Pérez permanecer na presidência do clube merengue.

As declarações de Tebas ocorreram durante sua presença em um evento na Espanha, nesta quarta-feira, quando falou à imprensa sobre a polêmica contínua com o Real Madrid.

Tebas e o Real Madrid trocaram ataques ao longo de ontem, terça-feira, com o presidente da La Liga iniciando com duras críticas ao clube merengue por meio de sua conta na plataforma X, após o clube atacar a arbitragem na sequência do dérbi de Madri.

O Real Madrid respondeu com um comunicado oficial, antes de Tebas voltar ao ataque em uma extensa nota publicada no X.

Tebas responde ao comunicado do Real Madrid

Sobre o último comunicado emitido pelo Real Madrid, que apontava que as declarações de Tebas "não condizem com um dirigente", o presidente da La Liga afirmou, conforme reproduzido pelo jornal "AS": "Se eu não fosse um dirigente, não estaria aqui há 12 anos. Vivemos isso há muitos anos com o canal do Real Madrid, e quando as coisas vão mal dentro do clube, as críticas são direcionadas a tudo que se mexe, e isso é vergonhoso".

E acrescentou: "É uma falta de respeito para com todos, para com a La Liga, para com os clubes e para com as torcidas".

O que ele disse sobre a polêmica da arbitragem no dérbi?

O presidente da La Liga abordou a polêmica de arbitragem que acompanhou o dérbi de Madri, afirmando que compreende as críticas às decisões, mas rejeitou a acusação de que a competição seja manipulada.

Ele disse: "Compreendo as críticas, mas não consigo entender que digam que a competição foi manipulada. Há pessoas que devem ter visto o lance do Bellingham com óculos diferentes dos do resto do mundo".

E prosseguiu: "De maneira nenhuma o Cristian Romero poderia receber um cartão vermelho por causa disso. Já no lance do Kang-in, sim, poderia ter havido um cartão vermelho, mas não é o caso escandaloso como descrevem os outros".

Relação rompida com Pérez

No que diz respeito à sua relação com Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, Tebas foi claro em sua posição, afirmando: "Enquanto Florentino Pérez continuar sendo presidente do Real Madrid, a relação é irreparável".

E explicou: "O problema está no modelo de futebol que o Florentino defende. Nós não defendemos esse modelo".

E acrescentou: "Se um outro presidente chegar ao clube no futuro, veremos o que acontecerá. Eu não concordo em absolutamente nada com os dirigentes atuais, mas não tenho qualquer problema com o Real Madrid em si. É o meu time desde que eu era criança".

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