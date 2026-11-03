Roma em alta visita Manchester United em crise
A Roma viaja a Old Trafford para enfrentar o Manchester United pela quarta rodada da Champions League. A equipe de Gian Piero Gasperini chega em ótima fase no ataque após virar o jogo e vencer o Cagliari por 4 a 2 no fim de semana, depois de uma vitória por 5 a 2 sobre a Udinese.
Já o time de Michael Carrick ocupa a última posição na tabela da Champions League e a 16ª na Premier League após perder em casa por 3 a 0 para o Bournemouth.
Apesar da turbulência do United nas competições nacionais, Gasperini espera um confronto intenso em Old Trafford.
Gasperini alerta Roma para não subestimar o United
Em entrevista aos jornalistas antes da partida, Gasperini pediu aos jogadores que não subestimem o United. “O Manchester United está com dificuldades para conseguir resultados na liga neste momento, mas não podemos nos deixar distrair por isso. É uma grande equipe, com alguns jogadores de classe mundial”, afirmou Gasperini.
“Além disso, vamos jogar em um estádio difícil, com uma atmosfera eletrizante. Estamos nos preparando como se fôssemos enfrentar o melhor United.”
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“Todos têm o direito de sonhar. Tento realizar sonhos no curto prazo, a começar por amanhã, em um estádio magnífico”, acrescentou.
Gasperini lida com poucas opções no meio-campo em meio a desfalques por lesão
Gasperini revelou que terá de lidar com desfalques importantes em Manchester: Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini, Manu Kone, Leonardo Balerdi e Mario Hermoso estão indisponíveis. “Estamos sem jogadores como Pellegrini, Dybala e Kone em setores semelhantes, então estamos tentando nos adaptar”, explicou Gasperini.
“Estamos com poucas opções no meio-campo. Espero que seja apenas uma fase. Passamos os últimos sete jogos no limite.”
“Os 17 jogadores que temos estão todos prontos... mas, por enquanto, esta é uma semana difícil”, acrescentou o italiano.
Roma busca vitória de peso na Europa
Uma vitória em Manchester daria à Roma, que ocupa o meio da tabela, um impulso significativo na busca por avançar na competição continental.
A equipe de Gasperini contará com seu ataque goleador para superar a frágil defesa do United.
O início da partida em Old Trafford está marcado para a noite de terça-feira.