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Como assistir Manchester United x Nottingham Forest online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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Notícias e prováveis escalações





O United chega ao jogo sem Ugarte, Sesko, Casemiro e De Ligt, todos fora por lesão. O provável time titular conta com Lammens no gol; Martinez, Shaw, Maguire e Mazraoui na defesa; Diallo, Mainoo e Mount no meio; com Cunha, Fernandes e Zirkzee formando o ataque.

O Forest tem uma lista de baixas ainda maior. Hudson-Odoi, Boly, Abbott, Gibbs-White, Aina, Ndoye, Sangare, Murillo, John Victor e Savona estão todos fora por lesão. O provável onze inicial do clube visitante tem Sels no gol; Milenkovic, J. Cunha, Morato e N. Williams na defesa; Dominguez e I. Jesus no meio; com Anderson, Netz, Bakwa e Awoniyi no ataque. Informações adicionais serão atualizadas conforme necessário.





Retrospecto recente

O United chega a este jogo com três vitórias nos últimos cinco jogos da Premier League, incluindo um triunfo impressionante por 3 a 2 sobre o Liverpool e uma vitória fora de casa por 0 a 1 no campo do Chelsea. A equipe também superou o Brentford por 2 a 1, mostrando consistência ofensiva recente. O único tropeço em casa foi o empate sem gols contra o Sunderland na rodada mais recente, enquanto a derrota por 1 a 2 para o Leeds fica como a única baixa do período.

O Forest acumulou dois triunfos e um empate nas últimas três partidas da Premier League, com destaque para a goleada por 5 a 0 sobre o Sunderland fora de casa. O empate por 1 a 1 com o Newcastle foi o resultado mais recente no campeonato. No entanto, a pesada derrota por 4 a 0 para o Aston Villa na Liga Europa, em 7 de maio, interrompeu o ritmo da equipe em uma semana decisiva.





Últimos confrontos diretos

O histórico recente entre os dois clubes é equilibrado e não falta drama. No encontro mais recente, em novembro de 2025, Forest e United empataram por 2 a 2 no City Ground. Nos cinco confrontos anteriores, o Forest levou a melhor em duas ocasiões, o United venceu uma vez e houve dois empates — com os visitantes marcando mais gols no total ao longo da série. O United saiu vencedor da Copa da Inglaterra em fevereiro de 2024 com um gol de diferença, mas o Forest provou ser adversário difícil em casa, vencendo por 1 a 0 em abril de 2025.





Classificação

Na tabela da Premier League, o United ocupa a terceira posição, enquanto o Forest está na décima sexta — o que coloca os visitantes em situação delicada na briga pela permanência na divisão.









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