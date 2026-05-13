







Como assistir Jacuipense x Palmeiras online - Canais de TV e transmissões ao vivo









Podemos receber uma comissão caso você se inscreva por meio de um dos nossos links.

As opções de canal de TV e transmissão ao vivo para Jacuipense x Palmeiras estão listadas abaixo. O jogo será transmitido pelo Amazon Prime Video, que detém os direitos de transmissão da Copa do Brasil.

Se você estiver viajando para fora do Brasil e quiser acompanhar a partida na sua plataforma habitual, uma Rede Virtual Privada (VPN) pode ajudá-lo a contornar as restrições geográficas e acessar o serviço de streaming como se estivesse no país.





Notícias e prováveis escalações





Não há informações confirmadas sobre desfalques ou relacionados do Jacuipense para este confronto. Nenhuma lesão ou suspensão foi divulgada pelo clube baiano, e a escalação provável ainda não foi anunciada.

O Palmeiras também não tem informações oficiais sobre lesões ou suspensões disponíveis neste momento. Os detalhes sobre ambos os elencos, incluindo as prováveis escalações, serão atualizados conforme o jogo se aproximar.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Jacuipense soma duas vitórias, duas derrotas e nenhum empate nos últimos cinco jogos. A equipe venceu o CSE por 2 a 1 na Série D em 10 de maio, mas perdeu para o mesmo adversário por 3 a 2 na rodada anterior. A derrota mais recente antes disso veio contra o Imperatriz por 1 a 0 na Copa do Nordeste. O clube também perdeu por 3 a 0 para o Palmeiras na Copa do Brasil, resultado que define o contexto deste segundo confronto.

O Palmeiras registrou duas vitórias e três empates nos últimos cinco jogos. A equipe empatou com o Remo em 1 a 1 pelo Brasileirão em 10 de maio, seu resultado mais recente. Antes disso, venceu o Sporting Cristal por 2 a 0 na Copa Libertadores e empatou com o Santos em 1 a 1 pelo campeonato nacional. O Verdão marcou cinco gols e sofreu quatro ao longo desse período.





Últimos confrontos diretos

ECJ Um SEP 0 0 Empate 1 Palmeiras 3 - 0 Jacuipense 0 Gols feitos 3 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 0/1

O encontro mais recente entre Jacuipense e Palmeiras aconteceu em 23 de abril de 2026, pela Copa do Brasil, com vitória do Palmeiras por 3 a 0 jogando em casa. Esse é o único confronto registrado entre as duas equipes nos dados disponíveis, o que torna o histórico direto limitado, mas claro em favor do clube paulista.





Classificação









Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.