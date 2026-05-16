







Como assistir Internacional x Vasco online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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O jogo entre Internacional e Vasco terá transmissão ao vivo no Brasil. Confira abaixo os canais de TV e as opções de streaming disponíveis para acompanhar a partida.

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Notícias e prováveis escalações





Não há informações confirmadas sobre desfalques ou escalação provável do Internacional para este jogo. Qualquer atualização sobre o elenco colorado será adicionada aqui conforme se aproximar o dia da partida.

O mesmo vale para o Vasco: até o momento, não foram divulgados dados sobre lesionados, suspensos ou a formação titular esperada pela comissão técnica. As informações serão atualizadas assim que disponíveis.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Internacional soma três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nas últimas cinco partidas, com um aproveitamento consistente entre diferentes competições. O resultado mais recente foi a vitória por 3 a 2 sobre o Athletic Club-MG na Copa do Brasil. Antes disso, o Colorado empatou por 2 a 2 com o Coritiba no Brasileirão e venceu o Fluminense por 2 a 0. A equipe marcou dez gols e sofreu oito nesse período, mostrando produção ofensiva mas alguma fragilidade defensiva.

O Vasco também tem três vitórias nos últimos cinco jogos, com dois empates e sem derrotas. O jogo mais recente terminou em empate por 2 a 2 com o Paysandu na Copa do Brasil. O clube carioca venceu o Athletico Paranaense por 1 a 0 no Brasileirão e goleou o Olimpia por 3 a 0 na Copa Sul-Americana. No total, o Vasco marcou nove gols e cedeu quatro nesse intervalo, com desempenho sólido fora de casa.





Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em 28 de novembro de 2025, pelo Brasileirão, com o Vasco vencendo por 5 a 1 jogando em seus domínios. Nos cinco jogos anteriores entre os clubes na competição, o Vasco soma duas vitórias, o Internacional outras duas e houve um empate. O Internacional venceu os confrontos de 2024 e 2023 quando o Vasco atuou como mandante, enquanto o empate aconteceu em julho de 2025 no Rio Grande do Sul.





Classificação

No Brasileirão, o Vasco ocupa posição na parte de cima da tabela, enquanto o Internacional está na zona intermediária inferior — o que torna este confronto especialmente relevante para o Colorado, que precisa pontuar para se afastar da parte de baixo da classificação.









Como assistir de qualquer lugar com VPN

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