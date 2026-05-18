







Como assistir Ponte Preta x Londrina online - Canais de TV e transmissões ao vivo









Podemos ganhar uma comissão se você se cadastrar por meio de um dos nossos links. As opções de canal de TV e transmissão ao vivo para Ponte Preta x Londrina estão listadas abaixo. Para quem estiver viajando fora do Brasil, uma VPN pode permitir o acesso às plataformas de streaming nacionais, mantendo a conexão com o servidor brasileiro para acompanhar o jogo normalmente.





Notícias e prováveis escalações





As informações sobre o elenco da Ponte Preta para este jogo ainda não foram divulgadas oficialmente. Não há confirmação de desfalques por lesão ou suspensão, assim como nenhum provável time titular foi confirmado pelo clube.

O mesmo vale para o Londrina. A comissão técnica do Tubarão não divulgou baixas confirmadas nem a escalação projetada para a partida. Esta seção será atualizada com as novidades mais próximas do pontapé inicial.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

A Ponte Preta chega ao confronto com um retrospecto recente de duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos da Série B. A Macaca somou triunfos sobre América-MG, por 1 a 0, e Avaí, por 2 a 1 fora de casa, mas foi derrotada nas duas partidas mais recentes — incluindo uma goleada de 3 a 0 sofrida diante do São Bernardo. No total, a equipe marcou seis gols e sofreu cinco nesse período.

O Londrina atravessa um momento mais preocupante, com quatro derrotas e apenas um empate nos últimos cinco jogos. O Tubarão não venceu nenhuma partida nessa sequência e perdeu para São Bernardo por 3 a 1 na rodada mais recente. A equipe paranaense marcou três gols e sofreu sete nesse intervalo, um saldo que reflete a fragilidade defensiva do time.





Últimos confrontos diretos

O histórico recente entre as duas equipes pende claramente para o lado da Ponte Preta. No confronto mais recente, em outubro de 2025 pela Série C, a Macaca venceu por 2 a 0 jogando em casa. Nos últimos cinco duelos entre os clubes, a Ponte Preta saiu vitoriosa em três ocasiões, com um empate e uma derrota — esta última uma goleada de 3 a 0 aplicada pelo Londrina em 2023. No total, a Ponte Preta marcou sete gols contra quatro do adversário nesse recorte.





Classificação

Na tabela da Série B, Ponte Preta e Londrina ocupam respectivamente a 18ª e a 19ª posição, os dois clubes dentro da zona de rebaixamento. O resultado deste jogo pode movimentar diretamente a situação de ambas as equipes na parte de baixo da classificação.









Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.