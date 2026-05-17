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Sport x CRB: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Sport x CRB
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Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre Sport e CRB, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato



Como assistir Sport x CRB online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Sport x CRB

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SPO
Formação
CRB crest
CRB
CRB
CRB crest
CRB
CRB

Técnico

  • Marcio Goiano

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado


Retrospecto recente

SPO
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

CRB
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/4
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
2/5


Últimos confrontos diretos

SPO

Outros

CRB

3

Vitórias

1

Empate

1

7

Gols feitos

4
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5


Classificação



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