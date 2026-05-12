







Como assistir Fluminense x Operário-PR online - Canais de TV e transmissões ao vivo









Podemos ganhar uma comissão se você assinar por meio de um dos nossos links.

As opções de canal de TV e transmissão ao vivo de Fluminense x Operário-PR estão listadas abaixo. O jogo será transmitido pelo Amazon Prime Video, plataforma de streaming que detém os direitos de transmissão da Copa do Brasil.

Se você estiver viajando para fora do Brasil e não conseguir acessar seu serviço de streaming habitual, uma VPN pode resolver o problema. Conectando-se a um servidor em uma região compatível, você acessa a transmissão normalmente. Verifique os termos de uso do seu serviço antes de utilizar essa opção.





Notícias e prováveis escalações





O Fluminense não divulgou informações oficiais sobre lesionados ou suspensos para este confronto, e não há escalação provável confirmada. Mais detalhes devem ser divulgados conforme o jogo se aproxima.

O Operário-PR também não apresentou boletim médico ou lista de desfalques para a partida. Nenhuma escalação projetada está disponível para o time visitante neste momento. As informações serão atualizadas assim que o clube se pronunciar.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Fluminense soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate por 2 a 2 com o Vitória no Brasileirão, em 9 de maio. Antes disso, a equipe empatou por 1 a 1 com o Independiente Rivadavia na Copa Libertadores. As derrotas por 2 a 0 para Internacional e Bolívar pesam na sequência. A única vitória do período foi por 2 a 1 sobre o Chapecoense, em 26 de abril.

O Operário-PR registra uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco compromissos. O jogo mais recente terminou em derrota por 3 a 0 para o CRB na Série B, em 9 de maio. A vitória mais expressiva do período foi a goleada por 3 a 0 sobre o Londrina, em 3 de maio. O time também empatou sem gols com o Fortaleza e com o próprio Fluminense na Copa do Brasil, além de ter perdido por 2 a 1 para o Vila Nova-GO.





Últimos confrontos diretos

FLU Um OPF 0 1 Empate 0 Operário-PR 0 - 0 Fluminense 0 Gols feitos 0 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 0/1

O único confronto registrado entre Fluminense e Operário-PR nos dados disponíveis ocorreu em 24 de abril de 2026, pela Copa do Brasil, quando o Operário-PR recebeu o Fluminense em Ponta Grossa e o jogo terminou empatado em 0 a 0. Esse resultado deixou a classificação em aberto para o duelo de volta.





Classificação









Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.