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Como assistir Chelsea x Tottenham online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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Notícias e prováveis escalações





O Chelsea deve entrar em campo com F. Joergensen no gol, uma linha defensiva formada por J. Hato, L. Colwill, W. Fofana e M. Gusto, com M. Cucurella, E. Fernandez, M. Caicedo e A. Santos no meio-campo, e C. Palmer e J. Pedro no ataque. Esse é o XI projetado para o derby. J. Gittens e Estevao seguem fora por lesão.

O Tottenham chega ao Stamford Bridge com um departamento médico bastante movimentado. X. Simons, D. Solanke, G. Vicario, W. Odobert, D. Kulusevski, C. Romero e M. Kudus estão todos indisponíveis por lesão. O XI projetado para os visitantes tem A. Kinsky no gol, P. Porro, M. van de Ven, K. Danso e D. Udogie na defesa, J. Palhinha, R. Bentancur, C. Gallagher e R. Kolo Muani no meio, com M. Tel e Richarlison no ataque. Atualizações adicionais serão incluídas conforme se aproximar o horário de início.





Retrospecto recente

O Chelsea atravessa um momento de baixa consistência. Nas últimas cinco partidas, o time registrou uma vitória, um empate e três derrotas, marcando seis gols e sofrendo seis. A derrota mais recente foi por 1 a 0 para o Manchester City na final da Copa da Inglaterra. Antes disso, o Chelsea cedeu um empate de 1 a 1 ao Liverpool na Premier League e levou 3 a 1 do Nottingham Forest, resultado que evidencia a fragilidade defensiva da equipe nos últimos jogos.

O Tottenham chega com desempenho ligeiramente mais estável, mas longe do ideal. Em cinco jogos, a equipe venceu dois, empatou dois e perdeu um, com cinco gols marcados e cinco sofridos. A vitória por 2 a 1 fora de casa contra o Aston Villa foi o resultado mais expressivo do período, enquanto o empate em 1 a 1 com o Leeds no último jogo mostrou que os Spurs ainda não encontraram regularidade.





Últimos confrontos diretos

O histórico recente entre os dois clubes na Premier League pende claramente para o Chelsea. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Chelsea venceu quatro vezes, com o Tottenham somando apenas uma vitória nesse período. O encontro mais recente, disputado no White Hart Lane em novembro de 2025, terminou com vitória do Chelsea por 1 a 0. O Tottenham tem buscado reverter esse domínio, mas os Blues têm sido consistentes neste derby, incluindo uma goleada por 4 a 1 em novembro de 2023.





Classificação

Na tabela da Premier League, o Chelsea ocupa a 10ª posição, enquanto o Tottenham aparece na 17ª colocação. O resultado deste derby tem implicações diretas para os objetivos de ambos os clubes no encerramento da temporada.









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