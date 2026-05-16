







Como assistir Operário-PR x Náutico online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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As opções de canal de TV e live stream para Operário-PR x Náutico estão listadas abaixo. O jogo será transmitido pelo Disney+, que detém os direitos de transmissão da Série B.

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Notícias e prováveis escalações





O Operário-PR não divulgou informações oficiais sobre lesões ou suspensões para este jogo, e não há escalação provável confirmada para o time da casa. Mais detalhes devem ser divulgados nos dias que antecedem a partida.

O Náutico também não confirmou baixas ou desfalques para o confronto. Nenhuma lista de relacionados ou escalação projetada está disponível para o time visitante no momento. As informações serão atualizadas conforme forem divulgadas pela comissão técnica.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Operário-PR somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nas últimas cinco partidas. A derrota mais recente foi por 2 a 1 para o Fluminense pela Copa do Brasil, em 13 de maio. Antes disso, o time havia perdido por 3 a 0 para o CRB na Série B. O único triunfo do período foi a goleada por 3 a 0 sobre o Londrina, em casa, no dia 3 de maio. Ao todo, o Operário marcou quatro gols e sofreu oito nesse recorte.

O Náutico apresenta desempenho mais sólido, com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a goleada por 4 a 0 sobre o América-MG, em 10 de maio, pela Série B. O Timbu também venceu o Athletic Club-MG por 1 a 0, fora de casa, e empatou em 1 a 1 com o Botafogo-SP. As derrotas foram para São Bernardo, por 3 a 0, e para o Ceará, por 1 a 0. O time marcou seis gols e sofreu cinco no período.





Últimos confrontos diretos

O histórico recente entre os dois clubes é equilibrado. O encontro mais recente foi em julho de 2023, pela Série C, quando o jogo terminou em 1 a 1 no estádio do Operário. Nos quatro confrontos anteriores pela Série B, cada equipe venceu duas vezes, com o Náutico acumulando resultados expressivos, incluindo uma vitória por 5 a 0 em julho de 2021.





Classificação

Na tabela da Série B, o Náutico ocupa a quarta colocação, dentro do grupo que disputa o acesso à Série A, enquanto o Operário-PR está na oitava posição, ainda à espreita de uma vaga entre os líderes.









Como assistir de qualquer lugar com VPN

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