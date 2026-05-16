







Como assistir São Bernardo x América-MG online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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As opções de canal de TV e transmissão ao vivo para assistir a São Bernardo x América-MG estão listadas abaixo. O jogo tem transmissão confirmada pelo Disney+, que detém os direitos da Série B.

Para torcedores que estiverem viajando ao exterior, uma VPN pode ser uma alternativa para acessar o serviço de streaming normalmente disponível no Brasil.





Notícias e prováveis escalações





Não há informações disponíveis no momento sobre desfalques, lesionados ou suspensos no São Bernardo para este confronto. Da mesma forma, nenhuma escalação provável foi divulgada pelo clube. Mais detalhes devem ser acrescentados conforme o jogo se aproxima.

No América-MG, a situação é semelhante: não existem dados confirmados sobre baixas ou pendurados no elenco. A escalação provável também não foi informada até o momento. As informações serão atualizadas à medida que estiverem disponíveis.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O São Bernardo vive o melhor momento da Série B entre os times da competição. Com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, o clube soma um aproveitamento altíssimo e perdeu apenas para o Fortaleza, por 1 a 0, neste recorte. As vitórias sobre Náutico (3 a 0), Goiás (1 a 0), Ponte Preta (3 a 0) e Londrina (3 a 1) revelam um time que marca com facilidade e concede pouco. No total, o São Bernardo balançou as redes 11 vezes e sofreu apenas 2 gols nos últimos cinco jogos.

O América-MG atravessa o caminho inverso. O Coelho perdeu quatro dos últimos cinco jogos, com apenas um empate a interromper a sequência negativa, o 0 a 0 diante do Sport. A derrota mais recente, por 4 a 0 contra o Náutico, é a mais contundente do período, mas as quedas para Novorizontino (3 a 0), Ponte Preta (1 a 0) e CRB (2 a 1) também pesam. O time mineiro marcou apenas 2 gols e sofreu 10 nos últimos cinco compromissos.





Últimos confrontos diretos

Não há dados de confrontos diretos disponíveis entre São Bernardo e América-MG para este artigo. As informações sobre o histórico recente entre os dois clubes serão incluídas assim que estiverem disponíveis.





Classificação

Na tabela da Série B, São Bernardo e América-MG ocupam os extremos opostos: o time do ABC paulista lidera a competição, enquanto o Coelho figura na 20ª e última posição, o que torna este duelo especialmente decisivo para os objetivos de cada clube na temporada.









Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.