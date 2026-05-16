Goal.com
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Série B
team-logoSão Bernardo
team-logoAmérica-MG
GOAL-e

São Bernardo x América-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

São Bernardo x América-MG
São Bernardo
América-MG
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre São Bernardo e América-MG, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato



Como assistir São Bernardo x América-MG online - Canais de TV e transmissões ao vivo


Disney+

Disney+

Assista aqui


Podemos receber uma comissão caso você assine por meio de um dos nossos links.

As opções de canal de TV e transmissão ao vivo para assistir a São Bernardo x América-MG estão listadas abaixo. O jogo tem transmissão confirmada pelo Disney+, que detém os direitos da Série B.

Para torcedores que estiverem viajando ao exterior, uma VPN pode ser uma alternativa para acessar o serviço de streaming normalmente disponível no Brasil.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de São Bernardo x América-MG

São Bernardo crest
São Bernardo
SAB
Formação
América-MG crest
América-MG
AMM
América-MG crest
América-MG
AMM

Técnico

  • R. Catala

Não há informações disponíveis no momento sobre desfalques, lesionados ou suspensos no São Bernardo para este confronto. Da mesma forma, nenhuma escalação provável foi divulgada pelo clube. Mais detalhes devem ser acrescentados conforme o jogo se aproxima.

No América-MG, a situação é semelhante: não existem dados confirmados sobre baixas ou pendurados no elenco. A escalação provável também não foi informada até o momento. As informações serão atualizadas à medida que estiverem disponíveis.

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado


Retrospecto recente

SAB
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/2
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
1/5

AMM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
1/10
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
1/5

O São Bernardo vive o melhor momento da Série B entre os times da competição. Com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, o clube soma um aproveitamento altíssimo e perdeu apenas para o Fortaleza, por 1 a 0, neste recorte. As vitórias sobre Náutico (3 a 0), Goiás (1 a 0), Ponte Preta (3 a 0) e Londrina (3 a 1) revelam um time que marca com facilidade e concede pouco. No total, o São Bernardo balançou as redes 11 vezes e sofreu apenas 2 gols nos últimos cinco jogos.

O América-MG atravessa o caminho inverso. O Coelho perdeu quatro dos últimos cinco jogos, com apenas um empate a interromper a sequência negativa, o 0 a 0 diante do Sport. A derrota mais recente, por 4 a 0 contra o Náutico, é a mais contundente do período, mas as quedas para Novorizontino (3 a 0), Ponte Preta (1 a 0) e CRB (2 a 1) também pesam. O time mineiro marcou apenas 2 gols e sofreu 10 nos últimos cinco compromissos.


Últimos confrontos diretos

Não há dados de confrontos diretos disponíveis entre São Bernardo e América-MG para este artigo. As informações sobre o histórico recente entre os dois clubes serão incluídas assim que estiverem disponíveis.


Classificação

Na tabela da Série B, São Bernardo e América-MG ocupam os extremos opostos: o time do ABC paulista lidera a competição, enquanto o Coelho figura na 20ª e última posição, o que torna este duelo especialmente decisivo para os objetivos de cada clube na temporada.



Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN