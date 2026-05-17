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Como assistir Leeds x Brighton online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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Notícias e prováveis escalações





O Leeds chega ao jogo com um desfalque considerável no meio-campo: Gruev, Gudmundsson e Longstaff estão fora por lesão, assim como o defensor Struijk e o lateral Bogle. Sem suspensões registradas, a escalação provável conta com Darlow no gol; Bijol, Rodon e Bornauw na defesa; Stach, Aaronson, Longstaff, Justin e Tanaka no meio; e James e Calvert-Lewin no ataque.

O Brighton também enfrenta um departamento médico movimentado. Mitoma, Gomez, Wieffer, Webster e Tzimas estão indisponíveis por lesão. O time visitante deve entrar em campo com Verbruggen; Van Hecke, De Cuyper, Dunk e Veltman na defesa; Gross, Hinshelwood e Baleba no meio; e Minteh, Kadioglu e Welbeck no ataque. Informações adicionais serão atualizadas conforme a proximidade do jogo.





Retrospecto recente

O Leeds soma dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos, com seis gols marcados e quatro sofridos. A vitória por 3 a 0 sobre o Wolverhampton foi o resultado mais expressivo desse período, seguida pelo 3 a 1 sobre o Burnley. O único revés veio diante do Chelsea, por 1 a 0, na Copa da Inglaterra.

O Brighton apresenta um retrospecto mais sólido nesse recorte: três vitórias, um empate e uma derrota, com oito gols marcados e seis sofridos. A goleada por 3 a 0 sobre o Wolverhampton é a mais recente, e o clube também venceu o Chelsea por 3 a 0 e o Burnley por 2 a 0. A única derrota foi para o Newcastle, por 3 a 1.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes terminou com vitória do Brighton por 3 a 0, em novembro de 2025, no American Express Community Stadium, pela Premier League. Nos cinco jogos anteriores entre as equipes no torneio, o Brighton leva vantagem, com duas vitórias contra nenhuma do Leeds, além de três empates. Os times somaram seis gols cada ao longo desse período, o que evidencia uma série historicamente equilibrada, ainda que o último resultado tenha pendido claramente para o lado dos Seagulls.





Classificação

Na tabela da Premier League, o Brighton ocupa a sétima colocação, enquanto o Leeds figura na décima quarta posição. Os visitantes ainda perseguem uma vaga nas competições europeias, ao passo que os donos da casa encerram a temporada com a permanência garantida.









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