Goal.com
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Segunda Division
team-logoReal Zaragoza
Ibercaja Estadio
team-logoSporting Gijon
GOAL-e

Real Zaragoza x Sporting Gijon: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Segunda Division

Real Zaragoza x Sporting Gijon
Real Zaragoza
Sporting Gijon
Segunda Division

Saiba onde vai passar o jogo entre Real Zaragoza e Sporting Gijon, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato



Como assistir Real Zaragoza x Sporting Gijon online - Canais de TV e transmissões ao vivo


Hier live sehen!

TBD

Assista aqui



Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de Real Zaragoza x Sporting Gijon

Real Zaragoza crest
Real Zaragoza
RZA
Formação
Sporting Gijon crest
Sporting Gijon
SPG
Sporting Gijon crest
Sporting Gijon
SPG

Técnico

  • D. Navarro

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado


Retrospecto recente

RZA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
2/7
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

SPG
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/8
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5


Últimos confrontos diretos


Classificação



Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN