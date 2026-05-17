



Premier League - Premier League Molineux Stadium





Como assistir Wolverhampton x Fulham online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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As opções de canal de TV e transmissão ao vivo para Wolverhampton x Fulham estão listadas abaixo. Para os torcedores na América Latina, o jogo pode ser assistido pelo Disney+. Acesse o serviço pelo link disponível e acompanhe a partida ao vivo.

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Notícias e prováveis escalações





O Wolverhampton chega ao jogo com três desfalques por lesão: J. Sá, E. González e S. Johnstone estão fora. Não há suspensões no elenco de Rob Edwards. O XI projetado é: D. Bentley; S. Bueno, T. Gomes, Y. Mosquera, H. Bueno; A. Armstrong, J. Gomes, Pedro Lima, M. Mane, Andre; H. Hwang.

O Fulham tem A. Iwobi e R. Sessegnon ausentes por lesão, enquanto J. Andersen cumpre suspensão e não estará disponível. O XI projetado de Marco Silva é: B. Leno; C. Bassey, K. Tete, A. Robinson, T. Castagne; E. Smith Rowe, S. Chukwueze, T. Cairney, H. Wilson, S. Lukic; R. Muniz. Atualizações adicionais serão acrescentadas conforme o horário do jogo se aproximar.





Retrospecto recente

O Wolverhampton atravessa um momento de crise profunda. Nas últimas cinco partidas da Premier League, os Wolves somaram apenas um ponto, com um empate e quatro derrotas. O resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 0 para o Brighton, que antecedeu um empate por 1 a 1 com o Sunderland. Antes disso, a equipe sofreu goleadas pesadas: 4 a 0 para o West Ham e 3 a 0 para o Leeds. Ao todo, o time marcou apenas quatro gols e sofreu 12 nesse período, números que traduzem uma equipe cujo campeonato terminou muito antes do apito final.

O Fulham também não vive uma fase tranquila, mas o panorama é menos sombrio. Nos últimos cinco jogos, os londrinos registraram uma vitória, um empate e três derrotas. A mais recente foi a derrota por 3 a 0 para o Arsenal, mas antes disso o Fulham havia batido o Aston Villa por 1 a 0 e empatado sem gols com o Brentford. A vitória sobre o Liverpool por 2 a 0 também aparece nesse recorte, mostrando que a equipe tem capacidade de surpreender adversários de maior porte quando está bem organizada.





Últimos confrontos diretos

O histórico recente entre as duas equipes favorece o Fulham, que venceu o confronto mais recente por 3 a 0 em novembro de 2025, jogando em casa. Nos últimos cinco duelos entre os clubes na Premier League, o Fulham leva vantagem com três vitórias contra duas do Wolverhampton. O único triunfo dos Wolves no período mais recente foi em fevereiro de 2025, quando venceram por 2 a 1 no Molineux. A série mostra um equilíbrio relativo, mas com os londrinos saindo na frente quando o confronto direto é analisado.





Classificação

Na tabela da Premier League, o Wolverhampton ocupa a última posição, em 20º lugar, já rebaixado para o Championship. O Fulham está em 11º, no meio da tabela, sem grandes riscos na parte de baixo nem possibilidade real de alcançar as posições europeias.









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