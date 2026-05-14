







Como assistir Vitória x Flamengo online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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As opções de canal de TV e transmissão ao vivo de Vitória x Flamengo estão listadas abaixo. O jogo pela Copa do Brasil tem cobertura em diversas plataformas para o torcedor brasileiro.





Notícias e prováveis escalações





Não há informações confirmadas sobre o time do Vitória para este jogo. Nenhuma lesão, suspensão ou escalação provável foi divulgada para o time da casa até o momento. As atualizações serão incluídas conforme se aproximar a data do confronto.

O Flamengo também não tem informações de elenco disponíveis nesta etapa. Não há registro de lesionados, suspensos ou provável escalação para o time carioca. Acompanhe os canais oficiais para as últimas novidades antes do apito inicial.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Vitória soma, nas últimas cinco partidas, duas vitórias, dois empates e uma derrota. O resultado mais recente foi o empate por 2 a 2 com o Fluminense pelo Brasileirão. Antes disso, o time venceu o Ceará por 1 a 0 na Copa do Nordeste e goleou o Coritiba por 4 a 1 no Brasileirão. A derrota por 3 a 1 para o Athletico Paranaense foi o único tropeço no período. No total, o Vitória marcou dez gols e sofreu oito nas cinco partidas.

O Flamengo tem três vitórias e dois empates nas últimas cinco rodadas. A vitória mais recente foi por 1 a 0 sobre o Grêmio no Brasileirão. O Rubro-Negro também venceu o Atlético-MG por 4 a 0 e o próprio Vitória por 2 a 1 nesta Copa do Brasil. Os empates foram contra o Vasco por 2 a 2 e contra o Estudiantes por 1 a 1 na Copa Libertadores. O time marcou oito gols e sofreu cinco no período.





Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em 23 de abril de 2026, pela Copa do Brasil, com vitória do Flamengo por 2 a 1 jogando em casa. Antes disso, o Flamengo também venceu por 2 a 1 em fevereiro de 2026 no Brasileirão, com o Vitória como mandante. Nos cinco jogos registrados entre as equipes, o Flamengo soma quatro vitórias e um empate, com destaque para o 8 a 0 aplicado em agosto de 2025 pelo Brasileirão.





Classificação









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