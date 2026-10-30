Compartilhar Siga GOAL no Google

A paisagem urbana emblemática de Milão está prestes a passar por uma transformação histórica, enquanto os dois gigantes do futebol da cidade se preparam para se mudar para um novo estádio de última geração. Em uma iniciativa que sinaliza uma grande mudança no cenário financeiro da Serie A, AC Milan e Inter firmaram oficialmente uma parceria recorde pelos direitos de nome do futuro estádio que compartilharão com a gigante italiana de seguros Generali.

Publicidade

Acordo recorde para uma nova era

Milan e Inter fecharam com a Generali um contrato de 20 anos pelos direitos de nome do novo estádio que, segundo a ESPN, vale impressionantes € 650 milhões (£ 545 milhões/US$ 725 milhões). Com capacidade para 71.500 pessoas, o estádio será oficialmente chamado de Generali Stadium e substituirá o histórico San Siro. Os clubes compraram da cidade o terreno necessário em novembro do ano passado por € 197 milhões, abrindo caminho para a futura demolição de sua lendária casa atual.

A previsão é que a construção comece em 2028 e que os primeiros jogos sejam disputados na temporada 2031/32, desde que as aprovações necessárias sejam obtidas. Liderado pelos respectivos grupos proprietários, RedBird Capital Partners e Oaktree, o projeto do estádio também é peça central de um plano mais amplo de revitalização urbana, que inclui novos espaços comerciais, de lazer e áreas verdes.

O valor do acordo supera os US$ 700 milhões do contrato firmado pela Crypto.com em 2021 pelos direitos de nome da arena de Los Angeles compartilhada por Lakers e Kings. Trata-se de um impulso financeiro monumental para os dois gigantes da Serie A, que buscam se modernizar e reduzir a diferença de receita em dias de jogo para a elite europeia.

Inspirado na herança de Milão

Em comunicado conjunto, os clubes descreveram com orgulho a parceria com a Generali como “um dos maiores acordos de direitos de nome de estádio do esporte mundial”. O comunicado acompanhou a divulgação das imagens oficiais do projeto, que mostram uma proposta arquitetônica marcante para a cidade.

Publicidade Publicidade

O projeto, fruto de uma colaboração entre Foster+Partners e MANICA, inspira-se diretamente “no trabalho artesanal intrincado do Duomo di Milano”. Lord Norman Foster e David Manica, que já trabalharam juntos no projeto do Estádio de Wembley, em Londres, conceberam uma arquibancada contínua de 360 graus, dividida em dois níveis.

Tópicos relacionados

A experiência dos torcedores recebeu atenção especial. As icônicas “Curvas” terão setores únicos e íngremes, com arquibancadas inclinadas em até 37 graus para intensificar a atmosfera e o impacto visual. Segundo o comunicado, essa solução estrutural foi concebida para “aproximar os torcedores, mais do que nunca, dos momentos mais importantes”.

A modernização da infraestrutura do futebol italiano

A futura saída do San Siro marcará o fim de uma era. Construído originalmente em 1926 e reformado para a Copa do Mundo de 1990, o estádio tem escadarias externas em espiral reconhecidas no mundo todo. No entanto, a estrutura envelhecida carece das instalações de alto padrão necessárias para competir financeiramente no futebol europeu moderno.

Publicidade

Além das implicações para Milan e Inter, o projeto do Generali Stadium representa um passo crucial para o futebol italiano como um todo. Com o investimento estrangeiro que sustenta clubes da Serie A, cresce a pressão para modernizar a infraestrutura esportiva deteriorada do país.

A Itália depende muito desses estádios modernizados e funcionais enquanto se prepara para sediar a Eurocopa de 2032 ao lado da Turquia. A expectativa é que a nova arena de Milão seja um dos principais palcos do torneio.

Publicidade

O Derby della Madonnina vem aí

Embora a inauguração do estádio em 2031 prometa um futuro lucrativo, as atenções voltam ao campo neste fim de semana. Milan e Inter terão de deixar de lado a parceria fora dele quando se enfrentarem no aguardado Derby della Madonnina, pela Serie A, no sábado.

A rivalidade histórica será o centro das atenções no San Siro, oferecendo aos torcedores mais uma lembrança da atmosfera eletrizante do estádio atual, mesmo com o início da contagem regressiva para sua futura demolição.