Acordo recorde para uma nova era
Milan e Inter fecharam com a Generali um contrato de 20 anos pelos direitos de nome do novo estádio que, segundo a ESPN, vale impressionantes € 650 milhões (£ 545 milhões/US$ 725 milhões). Com capacidade para 71.500 pessoas, o estádio será oficialmente chamado de Generali Stadium e substituirá o histórico San Siro. Os clubes compraram da cidade o terreno necessário em novembro do ano passado por € 197 milhões, abrindo caminho para a futura demolição de sua lendária casa atual.
A previsão é que a construção comece em 2028 e que os primeiros jogos sejam disputados na temporada 2031/32, desde que as aprovações necessárias sejam obtidas. Liderado pelos respectivos grupos proprietários, RedBird Capital Partners e Oaktree, o projeto do estádio também é peça central de um plano mais amplo de revitalização urbana, que inclui novos espaços comerciais, de lazer e áreas verdes.
O valor do acordo supera os US$ 700 milhões do contrato firmado pela Crypto.com em 2021 pelos direitos de nome da arena de Los Angeles compartilhada por Lakers e Kings. Trata-se de um impulso financeiro monumental para os dois gigantes da Serie A, que buscam se modernizar e reduzir a diferença de receita em dias de jogo para a elite europeia.
Inspirado na herança de Milão
Em comunicado conjunto, os clubes descreveram com orgulho a parceria com a Generali como “um dos maiores acordos de direitos de nome de estádio do esporte mundial”. O comunicado acompanhou a divulgação das imagens oficiais do projeto, que mostram uma proposta arquitetônica marcante para a cidade.
O projeto, fruto de uma colaboração entre Foster+Partners e MANICA, inspira-se diretamente “no trabalho artesanal intrincado do Duomo di Milano”. Lord Norman Foster e David Manica, que já trabalharam juntos no projeto do Estádio de Wembley, em Londres, conceberam uma arquibancada contínua de 360 graus, dividida em dois níveis.
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A experiência dos torcedores recebeu atenção especial. As icônicas “Curvas” terão setores únicos e íngremes, com arquibancadas inclinadas em até 37 graus para intensificar a atmosfera e o impacto visual. Segundo o comunicado, essa solução estrutural foi concebida para “aproximar os torcedores, mais do que nunca, dos momentos mais importantes”.
A modernização da infraestrutura do futebol italiano
A futura saída do San Siro marcará o fim de uma era. Construído originalmente em 1926 e reformado para a Copa do Mundo de 1990, o estádio tem escadarias externas em espiral reconhecidas no mundo todo. No entanto, a estrutura envelhecida carece das instalações de alto padrão necessárias para competir financeiramente no futebol europeu moderno.
Além das implicações para Milan e Inter, o projeto do Generali Stadium representa um passo crucial para o futebol italiano como um todo. Com o investimento estrangeiro que sustenta clubes da Serie A, cresce a pressão para modernizar a infraestrutura esportiva deteriorada do país.
A Itália depende muito desses estádios modernizados e funcionais enquanto se prepara para sediar a Eurocopa de 2032 ao lado da Turquia. A expectativa é que a nova arena de Milão seja um dos principais palcos do torneio.
O Derby della Madonnina vem aí
Embora a inauguração do estádio em 2031 prometa um futuro lucrativo, as atenções voltam ao campo neste fim de semana. Milan e Inter terão de deixar de lado a parceria fora dele quando se enfrentarem no aguardado Derby della Madonnina, pela Serie A, no sábado.
A rivalidade histórica será o centro das atenções no San Siro, oferecendo aos torcedores mais uma lembrança da atmosfera eletrizante do estádio atual, mesmo com o início da contagem regressiva para sua futura demolição.