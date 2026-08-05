Segundo informa a Sky, as conversas pela transferência entre os dois clubes agora entraram definitivamente na reta final. Parte-se do princípio de que os Merengues vão desembolsar entre 130 e 140 milhões de euros pela transferência de Diomande.

Com isso, o marfinense seria a segunda transferência mais cara da história da Bundesliga, atrás apenas de Ousmane Dembele (por 148 milhões, do Borussia Dortmund para o Barça). Mais recentemente, falava-se "apenas" em uma taxa de transferência de 120 milhões de euros.

O jornalista de transferências Ben Jacobs já fala até em um acordo verbal sobre os termos da transferência, enquanto a Sky ainda não quer falar em sinal verde final para o negócio. Isso só deve acontecer à tarde, quando a diretoria em Madri der sua aprovação à transferência.

Poker por Diomande expõe guru das transferências Fabrizio Romano

Diomande havia se juntado anteriormente, na quarta-feira, ao período de treinos do clube da Bundesliga. O marfinense de 19 anos, que antes do embarque no sábado havia se declarado oficialmente doente, chegou a Saalfelden, na Áustria, após se recuperar de uma infecção. Era justamente isso que os Merengues queriam evitar, para poder receber Diomande imediatamente em Madri para os exames médicos.

Mas isso não aconteceu, porque as negociações com os saxões se arrastaram, embora o jornalista de transferências Fabrizio Romano já tivesse classificado o acordo como fechado há mais de uma semana e, por isso, tenha precisado enfrentar críticas pesadas.

"Quando tivermos algo a comunicar, vamos fazer isso. Um ou outro especialista em transferências já chamou isso de 'done' ou 'Here we go' há sete ou dez dias. Mas simplesmente não é assim. Há muita coisa envolvida. Ainda não chegou a esse ponto", disse o diretor esportivo do RB, Marcel Schäfer, na terça-feira, à Sky.

Transferência de Diomande: Bayern de Munique, Liverpool e PSG também estavam na disputa

Já cedo, e ainda antes do fim da temporada passada, teria havido grande interesse de vários grandes clubes em Diomande. Liverpool, seu clube dos sonhos, o Paris Saint-Germain, e até mesmo o Bayern de Munique teriam cogitado contratar o ponta. Agora, porém, quem venceu a disputa foi o Real Madrid. E os Merengues parecem não se importar com o fato de que uma transferência talvez ainda possa ter desdobramentos.

Nos bastidores do negócio, uma disputa entre empresários envolvendo Diomande acontece há meses. Tanto a agência Maxidel Management, que conduziu a transferência no verão passado de Leganes para o RBL, quanto os novos empresários de Diomande, da Roc Nation, se consideram com razão. A Maxidel Management, inclusive, ainda se considera detentora dos direitos de transferência do jogador apesar da troca e quer lucrar com isso. Se o negócio entre Real e Leipzig for concretizado, a FIFA deve investigar.

Diomande, então um ilustre desconhecido, havia se transferido para Leipzig apenas no verão de 2025 por uma taxa surpreendentemente alta (20 milhões de euros), depois de apenas dez jogos oficiais pelo Leganes, e explodiu por lá com 13 gols e dez assistências em 36 partidas oficiais.

Getty Images



