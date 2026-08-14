Como informam em consonância Sky Sports e o Guardian, o Arsenal entrou em contato com os dirigentes do Leverkusen para consultar a possibilidade de uma transferência de Quansah neste verão.

Os Gunners querem, assim, compensar as ausências por lesão do zagueiro William Saliba e do lateral-direito Jurrien Timber com o jogador de 23 anos. Além de sua posição principal no centro da defesa, Quansah também pode atuar pelo lado direito de uma linha de quatro defensores e, por isso, seria ideal.

O inglês, que se transferiu no ano passado do Liverpool para o Leverkusen por 35 milhões de euros, se colocou no radar de clubes ainda maiores com uma forte temporada de estreia pelo Bayer. Além disso, ele se firmou na seleção inglesa e fez parte do elenco de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo, somando três partidas como lateral-direito no torneio na América do Norte.

Arsenal provavelmente teria de oferecer pelo menos 50 milhões de euros por Quansah

Se a investida do Arsenal por Quansah tem perspectiva de sucesso é algo muito duvidoso. Segundo as informações, o Leverkusen não tem interesse em deixar sair um de seus jogadores mais importantes, que ainda tem contrato de longo prazo com o clube até 2030. De acordo com o Guardian, o Bayer só começaria a pensar no assunto a partir de uma oferta de pelo menos 50 milhões de euros.

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Na verdade, o Arsenal não estaria disposto a desembolsar tanto dinheiro pelo novo defensor procurado. Com Ezri Konsa, do Aston Villa, o campeão inglês também tem outro zagueiro no radar, e uma oferta de 35 milhões de euros por Konsa teria sido rejeitada recentemente pelo Villa. É possível que o Arsenal ao menos tente com uma proposta de valor semelhante ao Leverkusen e espere que o clube da Bundesliga acabe cedendo por menos de 50 milhões.

Enquanto isso, até pouco tempo atrás o Liverpool teria, segundo informações, uma opção de recompra de 70 milhões de euros por Quansah, que já havia chegado às categorias de base dos Reds aos cinco anos de idade. No entanto, essa opção já teria expirado.

Quansah foi presença absolutamente certa no centro da defesa do Leverkusen na temporada passada. O internacional inglês somou 44 jogos em todas as competições, nos quais marcou cinco gols.