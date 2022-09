Taubaté x Santos: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão feminino

Peixe busca a terceira vitória seguida no Paulista feminino; veja como acompanhar na internet

O Santos recebe o Taubaté nesta quinta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), no Joaquinzão, pela sexta rodada do Campeonato Paulista feminino. A partida terá transmissão ao vivo do Estádio TNT Sports e da Eleven Sports, no streaming, e do Paulistão Play, na internet.

Embalado com duas vitórias consecutivas, o Santos, com 13 pontos, pode assumir a liderança provisoriamente em caso de vitória. Atualmente, o Bragantino soma 15, mas entra em campo apenas na sexta-feira (23) contra o São Bernardo.

Do outro lado, o Taubaté busca se manter na zona de classificação. No momento,com sete pontos, vem de um empate e duas vitórias nos últimos três jogos.

Escalações:

Escalação do provável SANTOS: Anna Bia; Gi Oliveira, Tayla, Camila Martins e Stabile; Brena, Ana Carla e Thaisinha; Jane, Fernanda e Cristiane.

Escalação do provável TAUBATÉ: a atualizar.

Desfalques

Santos

sem desfalques confirmados.

Taubaté

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 22 de setembro de 2022

• Horário: 19h30

• Local: Joaquinzão – Taubaté, SP