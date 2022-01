Taubaté x Botafogo na Copinha 2022: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Fazendo mais uma vez sucesso ao redor do Brasil, a Copinha traz mais um jogo válido pelo mata-mata: Taubaté e Botafogo se enfrentam nesta sexta-feira (14), às 11h00 (de Brasília), para ver quem conseguirá a vaga nas oitavas de final. A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV, na TV por assinatura.

QUANDO É?

JOGO Taubaté x Botafogo DATA Sexta-feira, 13 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Joaquim de Morais Filho, Taubaté - São Paulo HORÁRIO 11h00 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

SE LIGA NA COPINHA! 👀🗓⭐️



Pela terceira fase da @Copinha , nossos crias encaram novamente o Taubaté-SP. A partida acontece já nesta sexta-feira (14/01), às 11h, no Joaquinzão. O duelo será transmitido pelo @sportv .



Vamos em busca da vaga nas oitavas de final! #BFRBaseForte pic.twitter.com/SXzGqG6Uc0 — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 13, 2022

O SporTV, na TV fechada, transmite o jogo desta sexta-feira, em Taubaté. Na GOAL, você acompanha os lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com duas vitórias, um empate e uma derrota, para o próprio Botafogo, inclusive, o Taubaté faz boa campanha chegando nas oitavas do torneio. Lucas Minhoca, com dois tentos, foi o jogador que mais marcou pelo Burro até agora.

Já o Fogão chega à terceira fase da competição após vencer o São José-RS nas penalidades, por incríveis 9 a 8. Nos quatro jogos disputados, marca duas vitórias, um empate, vencido nos pênaltis, e uma derrota, para o Petrolina, por 1 a 0.

O grande destaque do elenco, tanto por ser o atual artilheiro quanto por seu apelido, Gabriel Tigrão tem dois gols no torneio.

Provável escalação do Taubaté: João Pedro; João Salles, Lucas Minhoca, Zé Roberto e Romero; Mateus Peloggia, Ygor e Vitor Hugo; Ewerton Pardal, Garcez e Thiago Patto (Kayque).

Provável escalação do Botafogo: Mauricio; Carlos, Ewerton, Jefinho e Kawan; Wendel Lessa, Guilherme Liberato, Rai e Kauê; Gabriel Tigrão e João Victor.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

TAUBATÉ

JOGO CAMPEONATO DATA Taubaté 0 x 2 Botafogo Copa São Paulo de Futebol Júnior 09 de janeiro de 2022 XV de Piracicaba 1 x 3 Taubaté Copa São Paulo de Futebol Júnior 12 de janeiro de 2022

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Taubaté 0 x 2 Botafogo Copa São Paulo de Futebol Júnior 09 de janeiro de 2022 Botafogo 0 x 0 São José-RS (PEN: 9 x 8) Copa São Paulo de Futebol Júnior 12 de janeiro de 2022

