AD Taubaté x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Paulistão feminino

Após vencer a Libertadores feminina, o Verdão vira as suas atenções ao estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Taubaté e Palmeiras entram em campo nesta quinta-feira (3), às 19h30 (de Brasília), no estádio Joaquim de Morais Filho, pela oitava rodada do Campeonato Paulista feminino. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão Play, na internet.

Na sétima posição do campeonato, com 7 pontos, o Taubaté sabe que terá uma para dura pela frente: enfrentar o Palmeiras, que acabou de conquistar a Copa Libertadores feminina, e que é o quarto colocado do estadual, com 16 pontos.

Escalações:

Escalação do provável PALMEIRAS: Amanda, Bruna, Julia, Katrine, Adailma, Ariadina, Camila, Bia Zaneratto, Byanca, Poliana e Andressa.

Escalação do provável TAUBATÉ: Iolanda, Hericka, Jérica, Luana, Mariana, Carleilane, Tabata, Altamires, Kathlen, Caroline e Isabelle.

Desfalques

Palmeiras

sem desfalques confirmados.

Taubaté

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 3 de novembro de 2022

• Horário: 19h30 (de Brasília)

• Local: estádio Joaquim de Morais Filho, Taubaté - SP