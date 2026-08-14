A iminente saída de Rodri acelera consideravelmente a movimentação de mercado no Manchester City. O espanhol de 30 anos está, ao que tudo indica, prestes a se transferir para o Barcelona, e as negociações entre os dois clubes já estão a todo vapor.

Para fechar imediatamente a lacuna iminente no meio-campo central, os dirigentes dos Skyblues definiram seu candidato ideal: Enzo Fernández deve se transferir para Manchester. O argentino de 25 anos, por sua vez, já sinalizou que quer se juntar aos Cityzens.

No entanto, as conversas com o Chelsea são extremamente complicadas, já que os londrinos têm ideias bem próprias em relação aos termos financeiros. Os Blues deixaram claro, sem margem para dúvidas, em quais condições aceitariam liberar um de seus principais jogadores e estabeleceram um prazo: até hoje, às 18h, uma oferta deve estar sobre a mesa, atendendo integralmente às exigências da diretoria do clube londrino.

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Quanto o Manchester City oferece por Enzo Fernández?

É justamente nesse ponto, porém, que o negócio corre o risco de travar. O Manchester City de fato providencia para hoje uma oferta oficial, que, segundo as reportagens, gira em torno de 120 milhões de euros.

No entanto, esse valor ainda segue abaixo da quantia estipulada pelo Chelsea. Convertido, os dirigentes de Stamford Bridge exigem cerca de 140 milhões de euros pela venda do jogador da seleção argentina.

Chelsea não tem nenhuma pressão para negociar Enzo Fernández

Não está claro se os Blues, após o recebimento da oferta do City, voltarão mais uma vez à mesa de negociações ou se irão recusar de forma categórica qualquer nova tratativa. Como o contrato de Fernández em Londres ainda vai até 2032, o clube está em uma posição confortável nas negociações.

Não existe qualquer pressão financeira ou esportiva para abrir mão do meio-campista. Tanto a exigência de 140 milhões de euros quanto o prazo fixado para as 18h vinham sendo até agora inegociáveis para o Chelsea. Os londrinos deixaram sua posição clara, de modo que a situação nesse drama da transferência segue emocionante pouco antes do ultimato.