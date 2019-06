TAS não julgará caso a tempo e Chelsea ficará sem contratar na próxima temporada

Clube terá que seguir punição da Fifa, até que estudo de recurso, previsto para agosto, seja realizado

O maior receio do se confirmou : o Tribunal de Arbitragem do Esporte (TAS) não pretende estudar, antes do dia 8 de agosto, o recurso do clube para que seja revista a decisão da Fifa - proibir os Blues de contratar jogadores pelas próximas duas janelas de transferência (verão de 2019 e inverno de 2020 no hemisfério norte).

Quer assistir jogos ao vivo e de onde quiser? Assine o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Mais artigos abaixo

Desta forma, o time londrino não poderá realizar contratações para a próxima temporada e a única novidade na equipe para a próxima temporada será Pulisic, anunciado como contratação ainda em janeiro deste ano. O cube conseguiu, ainda, renovar os contratos de Giroud e David Luiz, mas não exerceu a prioridade de compra de Higuain.

O Chelsea tinha como plano principal procurar no mercado um substituto para Eden Hazard - contratado pelo -, e tinha como alvo o brasileiro Philippe Coutinho.