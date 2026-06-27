Tarmi: Os Estados Unidos querem nos excluir da Copa do Mundo... e Infantino nos enganou

O capitão da seleção iraniana, Mehdi Taremi, fez acusações diretas à Federação Internacional de Futebol (FIFA) e às autoridades americanas de tentarem excluir seu país da Copa do Mundo de 2026, após o empate emocionante com o Egito (1 a 1), que suspendeu as esperanças dos “Leões Persas” de se classificarem para as oitavas de final.

Tarmi afirmou na zona mista após a partida: “Do nosso ponto de vista, sentimos que a FIFA e as autoridades americanas querem nos excluir do torneio”, criticando diretamente o presidente da entidade, Gianni Infantino: “Ele veio após a primeira partida e prometeu resolver todos os problemas, mas a FIFA não fez nada”.

O astro iraniano destacou os graves problemas logísticos enfrentados pela seleção de seu país, principalmente a falta de vistos de entrada para membros da comissão técnica, além de a equipe ter sido obrigada a fazer viagens exaustivas até sua sede em Tijuana entre as partidas.

E acrescentou em tom severo: “Esta Copa é um desastre. Não podemos competir nessas condições, e isso não é justo. Se a FIFA acha que isso é justo, o problema é deles”.

Por sua vez, o técnico Amir Qalanoui acusou o país anfitrião de privar sua equipe de seus direitos básicos, afirmando: “Se nos tivessem permitido chegar duas semanas antes, estaríamos mais preparados e em melhor condição física, mas nos privaram desse direito”.

Em campo, o árbitro assistente de vídeo anulou o gol da vitória do Irã nos acréscimos, alegando impedimento de Shajai Khalilzadeh por uma diferença de centímetros, o que aprofundou a frustração da seleção, que já havia visto Taremi perder um pênalti durante a partida.

O capitão iraniano assumiu a responsabilidade, afirmando: “Se formos eliminados do torneio, a culpa será minha”, expressando sua esperança de se classificar como uma das melhores seleções que ficaram em terceiro lugar.

O Irã aguarda os resultados dos outros grupos no próximo sábado para definir seu destino, enquanto as declarações contundentes de Tarmi e Qalanoi geraram ampla polêmica sobre a justiça das condições em que as seleções participantes da competição estão disputando a torneio.