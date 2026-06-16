Taremi: Estamos vivendo um desastre na Copa do Mundo... e esperamos mais ajuda da Fifa

Mehdi Taremi, capitão da seleção iraniana, revelou que o presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), Gianni Infantino, visitou a equipe no vestiário após o término da partida contra a Nova Zelândia.

A seleção iraniana estreou na Copa do Mundo de 2026 com um empate em 2 a 2 contra a Nova Zelândia no “Sovi Stadium”, em uma partida marcada por um clima político acirrado, após um período de preparação descrito como o mais tenso e pressionado da história da Copa do Mundo.

Tarmi disse em declarações divulgadas pela rede “ESPN”: “Certamente, ele quer tentar nos ajudar, mas a questão envolve outras coisas também, e todos sabem disso. Não preciso mencionar isso, porque vocês sabem onde estamos”.

O capitão do Irã acrescentou: “Acho que a FIFA deveria nos ajudar mais do que isso. Vamos ver o que vai acontecer no futuro”.

Taremi expressou a profunda frustração da equipe devido à proibição imposta ao presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, além de outros membros da comissão técnica e da equipe médica, de viajar para os Estados Unidos.

Tarmi comentou sobre essa crise, dizendo: “Tudo isso é um desastre para nós”.

A seleção iraniana tornou-se a primeira equipe a participar de uma Copa do Mundo realizada em um país com o qual vive em estado de guerra, após meses de tensões e incertezas em torno de sua participação no torneio.

O fato de o Irã ter disputado sua partida de estreia nos arredores de Los Angeles aumentou a ansiedade, já que essa é a cidade que abriga a maior concentração de iranianos fora de seu país, muitos dos quais se estabeleceram lá após a Revolução Islâmica de 1979.

As arquibancadas testemunharam gritos de reprovação que se misturaram a calorosos gritos de boas-vindas durante a execução do hino nacional iraniano, mas, com o apito inicial, a seleção iraniana recebeu um apoio ruidoso da torcida, que contou com 70.108 espectadores.