Tarek Dhiab: não existe nenhum atacante capaz de driblar o craque do Al-Hilal

O tunisiano Tarek Dhiab, ex-jogador do Al-Ahli Saudita, considera que o rival Al-Hilal possui um grupo excelente de peças, destacando que a equipe melhorou de forma significativa sob o comando de Simone Inzaghi.

O Al-Hilal conquistou uma vitória difícil sobre o Al-Fateh, no último sábado, por 2 a 0, no encerramento da 12ª rodada do Campeonato Saudita Roshn de Profissionais.

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Tarek Dhiab afirmou, em declarações pela rede "Thmanyah": "O Al-Hilal possui um grupo excelente de jogadores, especialmente o lateral-direito Mohamed Mehrezi, que conseguiu se desenvolver de forma clara e é, sem a menor dúvida, uma contratação acertada para o Al-Hilal".

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E acrescentou: "Um jogador fantástico que conseguiu se impor tanto ofensiva quanto defensivamente, e o mais importante é a dificuldade que qualquer atacante tem em passar por ele, porque ele se posiciona com extrema firmeza".

Sobre o fato de Mehrezi ter recebido o prêmio de melhor jogador da partida, respondeu: "Ele merece com toda a certeza, pois é um grande reforço para a equipe do Al-Hilal".