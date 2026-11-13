Tare sobre o Milan: "Eu e Allegri deveríamos ter prestado mais atenção a certas dinâmicas. Para Leao, o futebol já não era mais a prioridade"

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Seis meses após a demissão, o ex-diretor esportivo Igli Tare conta suas verdades sobre a temporada passada no Milan. O dirigente albanês falou amplamente sobre si em entrevista ao Sky Sport Unplugged.

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"Até março/abril, estivemos sempre em primeiro ou segundo lugar, depois desmoronamos mentalmente por outras questões, inclusive externas ao elenco, que não quero contar. Eu e Allegri deveríamos ter prestado mais atenção a certas situações." Tare abre a fala referindo-se, muito provavelmente, à discussão entre Ibrahimovic e Allegri por causa da gestão de alguns dos principais jogadores do elenco, como Pulisic e Leao.

Sobre a relação com Cardinale: "Assim que terminou a negociação por Jashari, fiquei muito feliz ao receber uma ligação de Cardinale. Ele disse que eu poderia falar com ele sobre qualquer coisa. Mas nunca tive a oportunidade, porque havia pessoas acima de mim que eu não queria passar por cima".

O alvo de mercado que ficou pelo caminho: "Um dos nossos objetivos era Xhaka, justamente para trazer ao elenco jogadores com características importantes para liderar um grupo".

"Perder para o Cagliari por 2 a 1, da maneira como perdemos... acho que foi a pior partida da minha vida. Nunca vou esquecer a sensação e a tristeza que senti pelos torcedores que estavam no estádio naquela noite."

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Sobre a relação com Leao: "Eu realmente tinha muito carinho por Leao como pessoa, mas ele é aquele jogador de quem todos esperávamos algo mais. Acho que, para ele, o futebol já não era prioridade. Essa é a chave para entender a situação.

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Quais eram as prioridades? Acho que, em parte, a vida dele fora do futebol, música, moda... Mas nunca questionei o sentimento de pertencimento dele ao Milan. Ele sofria por não render como havia rendido antes e também teve muitos problemas físicos."

Tare continua: "Goretzka? Na época, Furlani apresentou a ideia. O plano era montar um projeto com uma mistura de jogadores jovens com um grande futuro pela frente e jogadores prontos."

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Daniele Longo: "Quando cheguei ao Milan, a única coisa que me pediram foi trazer um treinador italiano. Allegri trazia muita experiência. Na época, achei que fosse a pessoa certa para chegar logo à Liga dos Campeões."

"Tive a oportunidade de conversar com Allegri. Ele também lamenta muito que tenha terminado daquela maneira. Para ele, o #Milan tem algo de especial."

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"Joe Gomez, do Liverpool? A transferência de Guehi do Crystal Palace para o Liverpool não se concretizou e, no último momento, eles recuaram. Nós já tínhamos o acordo pronto, só esperávamos que aquela negociação fosse concluída."