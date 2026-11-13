Tare sobre o Milan: "Allegri e eu deveríamos ter prestado mais atenção a certas dinâmicas. Nunca tive a oportunidade de falar com Cardinale, não queria passar por cima de certas pessoas"

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Seis meses após a demissão, o ex-diretor esportivo Igli Tare conta suas verdades sobre a temporada passada no Milan. O dirigente albanês falou de si em detalhes em entrevista ao Sky Sport Unplugged.

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"Até março/abril, estivemos sempre em primeiro ou segundo lugar, depois desabamos mentalmente por causa de outras questões, inclusive externas ao time, sobre as quais não quero falar. Allegri e eu deveríamos ter prestado mais atenção a certas questões", começa Tare, referindo-se, muito provavelmente, à discussão entre Ibrahimovic e Allegri por causa da gestão de alguns dos principais jogadores do elenco, como Pulisic e Leao.

Sobre a relação com Cardinale: "Assim que a negociação por Jashari terminou, fiquei muito feliz com uma ligação de Cardinale. Ele disse que eu poderia falar com ele sobre qualquer coisa. Mas nunca tive oportunidade, porque havia pessoas acima de mim que eu não queria passar por cima".

O arrependimento no mercado de transferências: "Um dos nossos objetivos era Xhaka, justamente para trazer ao time jogadores com características importantes para liderar um grupo".

"Perder por 2 a 1 para o Cagliari, da forma como perdemos... acho que foi o pior jogo da minha vida. Nunca vou esquecer a sensação e a tristeza que senti pelos torcedores no estádio naquela noite."

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Sobre a relação com Leao: "Eu gostava muito do Leao como pessoa, mas ele é aquele jogador de quem todos esperávamos algo mais. Acho que o futebol já não era prioridade para ele. Essa é a minha leitura. Quais eram as prioridades? Acho que um pouco da vida dele fora do futebol: música, moda... Mas nunca duvidei do vínculo que ele tinha com o Milan. Ele sofria por não conseguir render como antes e também teve muitos problemas físicos."

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Pulisic e Gimenez: "A grande decepção é que eu esperava um pouco mais de responsabilidade e liderança de Pulisic: ele é um jogador de alto nível, com qualidades indiscutíveis. Mas, em termos de desempenho, aconteceram coisas que eu nunca tinha vivido na minha carreira. Como no caso de Gimenez: um rapaz extraordinário, com números que falavam por si, não conseguiu marcar um gol durante um ano. Depois, aconteceu de Pulisic passar seis meses sem marcar um gol. E Leao ficou 4 meses sem marcar. São situações difíceis de encontrar no mundo do futebol."

Tare continua: "Goretzka? Na época, Furlani apresentou essa ideia. A ideia era montar um projeto com uma mistura de jogadores jovens com um futuro importante e jogadores prontos."

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"Quando cheguei ao Milan, a única coisa que me pediram foi trazer um treinador italiano. Allegri tinha muita experiência. Na época, achei que ele era a pessoa certa para chegar logo à Champions League."

"Tive a oportunidade de conversar com Allegri. Ele também lamenta muito que tenha terminado daquela maneira. Para ele, o Milan tem algo de especial."

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"Joe Gomez, do Liverpool? A transferência de Guehi do Crystal Palace para o Liverpool não se concretizou e, no último momento, eles voltaram atrás. Nós já tínhamos o acordo pronto, só esperávamos que aquela negociação fosse concluída."