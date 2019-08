Tardelli e Luan saem do banco e evitam derrota do Grêmio para a Chape

Os atacantes voltaram a dar uma resposta em meio aos questionamentos recentes

O ficou apenas no empate com a , em duelo realizado nesta segunda-feira (05) pela 13ª rodada do Brasileirão e marcado, também, por falhas defensivas dos gaúchos, que saíram na frente, sofreram a virada e tiveram que contar com uma dupla que estava devendo para segurar ao menos um pontinho.

Geromel abriu o placar aos 9 minutos, e a respondeu pouco depois com Everaldo. Ainda no primeiro tempo, Cebolinha recolocou o Tricolor na frente, em chute de longe que foi aceito pelo goleiro Tiepo. Os alviverdes, contudo, voltaram ao empate através de Gustavo Campanharo e viraram com Arthur Gomes. Desesperado para evitar a derrota, Renato Portaluppi colocou em campo os atacantes Pepê, Diego Tardelli e Luan.

A mudança deu certo: foi justamente através de um passe de Luan que Tardelli, de cabeça, deixou tudo igual aos 80’. O duelo ainda teve uma polêmica nos últimos minutos, quando o árbitro Felipe Fernandes de Lima apitou pênalti de Maurício Ramos sobre Kannemann para, depois se arrepender ao rever a jogada no VAR. O empate, contudo, acaba tendo a marca de dois jogadores que buscam a recuperação de suas carreiras na equipe gaúcha.

Melhor jogador da América do Sul em 2017, Luan caiu de forma nos anos seguintes e virou reserva em 2019 sob o comando de Renato Gaúcho. Tardelli chegou como principal contratação para o ano, mas a demora para engrenar gerou insatisfação na diretoria e torcida. Cada um deles deu, recentemente, uma boa resposta, e agora voltam a aparecer com destaque.

Luan foi o autor do gol que garantiu o empate no clássico contra o , no final de junho, e Tardelli abriu a contagem nos 2 a 0 sobre o , na ida das oitavas de final da Libertadores. Desta vez a dupla apareceu para evitar a derrota, deixando o Grêmio com 17 pontos, na 13ª posição – a Chape chegou a 10 pontos e abre a zona de rebaixamento, em 17º.

Não foi o bastante para a vitória, mas acaba sendo mais um passo dado por Luan e Tardelli para provarem capacidade para decidir, com mais constância, pelo Grêmio.