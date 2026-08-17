O Manchester City corre o risco de ter que pagar mais de 120 milhões de libras esterlinas ao Chelsea para contratar Enzo Fernández, caso tente a sua contratação durante as duas últimas semanas da janela de transferências.

De acordo com o jornal britânico Telegraph, o Chelsea ainda se mostra otimista quanto à possibilidade de reintegrar Fernández ao elenco, apesar de ter sido alvo de vaias por parte de alguns torcedores, caso o Manchester City não dê seguimento ao seu interesse ou não apresente uma proposta financeira suficiente para testar o apego do clube londrino ao jogador.

O Manchester City não cumpriu o prazo final estabelecido pelo Chelsea para apresentar propostas por escrito no valor de 120 milhões de libras esterlinas pela contratação de Fernández, o que significa que o clube terá que negociar um novo acordo para tentar convencer o Chelsea a vender o meio-campista, com pouco tempo disponível para compensar a sua saída.

O Manchester City avança nas negociações para a contratação de Ayoub Bouaddi, mas Enzo Maresca, o novo treinador, é um grande admirador de Fernández, e ainda não se sabe se o sucesso da negociação envolvendo o meio-campista marroquino irá afetar o interesse do clube na contratação do argentino.

As negociações para as saídas de Rodri rumo ao Barcelona e de Tijjani Reijnders, além da possível saída de Savinho, apontam para um final agitado da janela de transferências para o Manchester City.

O plano do Chelsea é contratar um substituto para Fernández caso ele deixe o clube neste verão, e isso continuará sendo o caso, já que o Chelsea demonstrou interesse em Alex Scott, mas o Bournemouth confirmou que o jogador não está à venda.

A venda de Fernández durante as duas últimas semanas da janela de transferências aumentará a dificuldade da tarefa do Chelsea de encontrar um substituto, além de obrigar o clube a pagar valores maiores para contratar um dos seus alvos.

Consequentemente, o Manchester City terá que pagar mais de 120 milhões de libras esterlinas, ou negociar um acordo em condições mais favoráveis ao Chelsea do que aquelas já oferecidas aos clubes para abrir as negociações.

Fernández voltou aos gramados como reserva durante o último amistoso da pré-temporada contra a Real Sociedad no fim de semana, mas foi alvo de vaias por parte de alguns torcedores.

Essa reação não surpreendeu os mais próximos do clube, que já previam uma divisão nas reações em relação a Fernández, tendo em vista a associação do seu nome a uma saída do clube, o seu papel na conquista da Copa do Mundo pela Argentina em cima da Inglaterra e as comemorações que se seguiram ao seu gol de empate.