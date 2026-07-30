Tapa precoce na Uefa: união europeia anuncia apoio ao projeto de venda da Copa do Mundo

Em um golpe surpreendente contra a unidade das fileiras europeias, a República Tcheca anunciou sua rebelião contra a decisão da União das Federações Europeias de Futebol, a "UEFA", de boicotar os torneios da FIFA, e revelou seu apoio de princípio ao polêmico plano de Gianni Infantino de criar uma empresa privada para administrar a Copa do Mundo.

A chocante posição tcheca vem poucas horas antes da reunião de emergência realizada pela UEFA, presidida por Aleksander Ceferin, nesta quinta-feira, com a participação de 55 federações nacionais, para reunir apoio contra o novo projeto da FIFA.

David Trunda, presidente da Federação Tcheca de Futebol, demonstrou entusiasmo pelo projeto, que levará o nome de "FIFA Forward Enterprise", afirmando que ele proporcionará um financiamento enorme para o desenvolvimento da infraestrutura e o apoio aos setores de base em seu país.

Trunda disse em declarações à rede "Sky News": "Consigo ver o desenvolvimento do futebol tcheco por meio do trabalho e da estreita cooperação com o presidente Infantino e sua equipe. Precisamos de mais detalhes, mas vejo um impacto positivo claro das intenções da FIFA neste novo plano".

E o presidente da Federação Tcheca acrescentou: "Desde a minha eleição, há mais de um ano, todos os projetos que executamos em cooperação com a FIFA foram extremamente positivos para o desenvolvimento do futebol".

A FIFA havia anunciado na última terça-feira a fundação de sua nova empresa, que assumirá todas as suas atividades geradoras de lucros, incluindo a Copa do Mundo, os direitos de transmissão televisiva, os contratos de patrocínio, a venda de ingressos e a organização de eventos, e venderá até 20% de suas ações a investidores externos, de fundos de investimento e entidades privadas, mantendo a participação majoritária de 80%.