O clube turco Galatasaray recebeu um duro golpe após a Federação Nigeriana de Futebol rejeitar um pedido oficial apresentado pelo clube para dispensar seu atacante lesionado Victor Osimhen da participação internacional, deixando o gigante turco ameaçado de perder seu astro por um período ainda mais longo.

O estádio "Papara Park" recebe um confronto explosivo pela sexta rodada da Superliga Turca, com o Trabzonspor recebendo seu rival tradicional Galatasaray em um duelo que não admite meio-termo.

Os donos da casa entram no jogo na nona posição, com 7 pontos, e buscam recuperar o equilíbrio diante de sua torcida, enquanto o Galatasaray chega como líder da tabela de classificação com aproveitamento quase perfeito, somando 13 pontos, e de olho em ampliar a vantagem e disparar na ponta cedo.

O site turco "fanatik" revelou nesta sexta-feira que o Galatasaray apresentou um pedido à Federação Nigeriana a respeito da situação de Osimhen, que está afastado dos gramados há duas semanas por causa da lesão, na esperança de conceder-lhe descanso total durante a próxima pausa internacional para que estivesse plenamente pronto em seguida.

O atacante nigeriano havia se lesionado aos 33 minutos da partida de sua equipe, que terminou com uma emocionante vitória sobre o Basaksehir pelo placar de 3 a 2 na quarta rodada da Superliga Turca, sendo diagnosticado com um estiramento muscular e dor na coxa direita que o afastará por duas semanas, permanecendo a dúvida sobre a possibilidade de estar disponível para o decisivo confronto de amanhã contra o Trabzonspor.

Segundo o site turco, o Galatasaray apelou à Federação Nigeriana para impedir a convocação de Osimhen para as partidas das eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, mas a Federação Nigeriana, que se prepara para disputar dois jogos decisivos e cruciais contra Madagascar e Guiné-Bissau, rejeitou o pedido de forma categórica.

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Essa recusa coloca o Galatasaray em uma verdadeira sinuca de bico, pois a seleção nigeriana está decidida a manter seu principal astro mesmo lesionado, o que ameaça prolongar seu período de ausência e agravar sua lesão caso ele viaje para participar com a Nigéria.