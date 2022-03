Tapa de Will Smith em Chris Rock no Oscar gera reação até no mundo do futebol

O mundo ficou surpreso após o tapa do ator Will Smith em Chris Rock, humorista e cineasta, durante a cerimônia do Oscar neste domingo (27).

Ainda durante a premiação, o comediante fez uma piada sobre a perda de cabelo de Jada Pinkett Smith, esposa do ator, que sofre de alopecia.

No caso de Jada, ela sofre de alopecia areata, causada por uma doença autoimune, que é quando o sistema imunológico do corpo ataca os folículos capilares e, por isso, mantém o cabelo raspado.

Após ouvir a piada, Will Smith se dirigiu ao palco e desferiu um tapa em Chris Rock antes de retornar ao seu lugar e gritar: "Mantenha o nome da minha esposa fora da sua boca".

A reação do ator rapidamente provocou diversas reações na internet e, claro, no mundo do futebol.

Receba!! O tapa de luva de pedreiro, com brita e areia! pic.twitter.com/4v5aanvhJq — Bruno Laurence (@brunolaurence) March 28, 2022

✅ Deu tapa na cara do malandro que zoou a doença de sua esposa na frente do mundo todo

✅ Ganhou o Oscar de melhor ator

✅ Ficou uns 10min falando sobre amor sem parar

✅ Finalizou com: “espero que eu seja convidado ano que vem”



MONSTRO!!!! pic.twitter.com/GPmD6RXLnM — Pedro Certezas (@pedrocertezas) March 28, 2022

Depois, o ator foi premiado com a estatueta de Melhor Ator no Oscar pela atuação em "King Richard: Criando campeãs", sendo sua primeira conquista na história. Smith chorou e agradeceu todo o apoio que recebeu durante o filme, além de se desculpar com a direção do prêmio por sua briga com Chris Rock.