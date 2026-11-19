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Tammy Abraham voltou em definitivo ao Aston Villa apenas em janeiro de 2026, mas poderá sair novamente 12 meses depois? O atacante da seleção inglesa tem tido poucas oportunidades na Premier League nesta temporada, e Richard Dunne afirmou à GOAL que o jogador de 29 anos precisa tomar decisões importantes sobre seu futuro a curto e longo prazo.

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Revelado pelo Chelsea, atacante passou pela Itália

Nascido em Londres, Abraham é formado nas categorias de base do Chelsea e marcou 30 gols em 82 partidas pelo clube após se firmar no time principal. Nesse período, também chegou à seleção inglesa e conquistou a Champions League.

A disputa por espaço fez com que Abraham considerasse uma mudança em 2021, quando decidiu sair da zona de conforto e ir para a Itália . O início promissor na Roma rendeu 27 gols em sua primeira temporada, mas seus números caíram depois, período em que passou por empréstimos ao Milan e ao Besiktas.

Jackson é a referência no ataque de Emery

O Aston Villa, que contou com a ajuda de Abraham para conquistar o acesso durante um empréstimo na temporada 2018-19, trouxe o atacante de volta à Premier League na última janela de inverno, em uma negociação de £ 18 milhões (US$ 24 milhões).

Abraham celebrou o sucesso na Liga Europa, mas Ollie Watkins era a primeira opção de Unai Emery para atuar como único centroavante. Watkins foi para o Al-Hilal, da Liga Saudita, no verão, enquanto o atacante colombiano Nicolas Jackson foi contratado junto ao Chelsea .

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Com isso, Abraham ficou na reserva e não entra em campo pelo Villa na primeira divisão desde meados de setembro. Aos 29 anos e com 11 partidas pela seleção inglesa, ele precisa jogar com mais frequência.

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Abraham precisa de uma transferência em janeiro?

Diante desse cenário, Abraham poderia buscar outra transferência no início de 2027? Questionado sobre isso, o ex-zagueiro do Aston Villa Richard Dunne, que falou em parceria com o IrishBetting.ie, disse à GOAL: “Possivelmente, sim.

“Houve um período em que Unai Emery passou a depender de um atacante com mais mobilidade. Quando Ollie Watkins estava lá, ele se movimentava muito bem à frente e conseguia atuar sozinho. E acho que, quando Nicolas Jackson foi contratado, havia muita incerteza. A contratação daria certo ou veríamos o Nicolas Jackson que vimos por algum tempo no Chelsea?

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“Felizmente, Emery conseguiu fazê-lo render e participar do jogo, e ele parece capaz de dar trabalho à linha defensiva adversária sozinho. Parece preferir ter liberdade para se movimentar pelos dois lados do campo, atacar os dois corredores e ocupar uma defesa por conta própria.

“Tammy Abraham provavelmente não é um jogador do mesmo estilo. É muito bom, mas de outra maneira. Não vejo Unai Emery adotando um estilo de jogo que seja perfeitamente adequado a Abraham.

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“Então, enquanto cumprir essa função de completar o elenco, imagino que ele terá de aceitar ser reserva, um jogador que recebe minutos aqui e ali. A partir daí, cabe a ele decidir, levando em conta se o Villa consegue encontrar um substituto para ele em janeiro, uma janela conhecida por ser difícil.”

Gols pelo Aston Villa em 2026-27

Abraham marcou três gols nesta temporada, igualando o número que registrou na segunda metade da temporada passada, mas ainda não balançou as redes na Premier League . Seus gols saíram na Copa da Liga Inglesa e na Champions League.

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O Villa precisa de uma alternativa ao atacante sul-americano Jackson, já que descanso e rodízio são importantes para quem disputa várias competições. Resta saber, porém, se Abraham aceitará ficar e continuar como segunda opção.