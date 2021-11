Tamires envia camisa do Corinthians a pequena fã uruguaia após tri da Libertadores

O Corinthians conquistou o título da Libertadores Feminina ao vencer o Santa Fé, da Colômbia, por 2 a 0, no último domingo, em Montevidéu, no Uruguai. A felicidade das jogadoras, comissão técnica e torcedoras pela conquista do tri possivelmente é proporcional à de uma pequena criança uruguaia: Emilia López Durán, torcedora de 13 anos que vai ganhar de presente uma camisa de Tamires, capitã do Timão e jogadora da seleção brasileira.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Emilia levou um cartaz ao Gran Park Central, estádio do Nacional e palco da final da Libertadores Feminina, com uma mensagem escrita em português: “Tamires, você me daria sua camisa. Obrigado”, junto a um símbolo do Corinthians. A jogadora destaque do Timão viu o cartaz na arquibancada e o autografou, mas não pôde dar a camisa na hora do jogo por uma questão de protocolos de saúde pela pandemia.

No entanto, nas redes sociais, Tamires publicou vídeo no qual prometeu entregar uma camisa do Corinthians autografada a Emilia.

“A camisa vai chegar na Emi! Obrigada a todos que mandaram mensagens! Já estou em contato com a mãe dela”.

Além de Emilia, muitas outras meninas e crianças do Uruguai prestigiaram a final da Libertadores Feminina. Adriana e Gabi Portilho fizeram os gols da vitória do Corinthians, agora maior campeão da competição com três taças ao lado do São José.

Mais artigos abaixo

Pelo Corinthians, a capitã Tamires ganhou duas Libertadores, dois Brasileiros e dois Paulistas. É também a primeira atleta e mãe a completar 100 jogos pela seleção brasileira, pela qual é titular desde 2013. Aos 34 anos, soma mais de 80 partidas com a camisa do Timão.