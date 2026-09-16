







Por quase 30 anos, Uli Hoeneß e Karl-Heinz Rummenigge foram juntos os dois dirigentes mais marcantes do Bayern de Munique. Sem Hoeneß, primeiro gerente, depois presidente e presidente do conselho fiscal, e sem Rummenigge, vice-presidente e depois presidente da diretoria, nada acontecia no FCB desde o início dos anos 1990.

A ascensão duradoura do Bayern a um dos maiores e mais bem-sucedidos clubes do mundo não seria concebível sem os dois ex-jogadores. Durante sua longa trajetória em comum — eles jogaram juntos pela primeira vez em 1974 —, eles se estimularam mutuamente. Também porque muitas vezes tinham opiniões totalmente diferentes e gostavam de bater de frente internamente (e de fazer as pazes repetidamente). A cultura bávara de debate passou a fazer parte do DNA do clube de Munique tanto quanto o Mia san Mia.

Agora, eles voltaram a ter opiniões muito diferentes sobre uma importante questão para o futuro do Bayern — e, em uma votação decisiva no conselho fiscal, teriam até votado de forma diferente.

Rummenigge teria negado seu voto a Eberl no FCB: o que há por trás disso?

Como informa o Sport1, Rummenigge teria se abstido na reunião do conselho fiscal em que, após um longo vai e vem durante a temporada passada, foi decidida a renovação de contrato do diretor esportivo Max Eberl. Rummenigge, portanto, teria negado seu voto a Eberl.

Em regra, votações importantes desse tipo sobre membros da diretoria responsáveis por pessoal ocorrem por unanimidade, após as discussões habituais e, por vezes, bastante longas e apaixonadas.

Mas, enquanto os demais membros do órgão de controle, liderados por Hoeneß e pelo presidente Herbert Hainer, aprovaram o novo contrato de Eberl até 2029, o ex-presidente da diretoria de longa data, segundo a publicação, deu um claro sinal de ceticismo. Essa abstenção, caso a informação do portal esteja correta, pode ser interpretada como uma mensagem clara à liderança esportiva do recordista de títulos e como uma crítica à forma como as decisões vêm sendo tomadas.

Independentemente disso, o Bayern agora renovou até 2029 os contratos de todos os principais responsáveis pelo departamento de futebol: depois do técnico Vincent Kompany, do diretor-presidente Jan-Christian Dreesen e de Eberl, na quarta-feira foi a vez também do diretor esportivo Christoph Freund, ter seu vínculo prolongado.

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Rummenigge também se absteve porque estava irritado com Uli Hoeneß?

Só na segunda-feira Hoeneß contou sorrindo em um evento do time de basquete do Bayern que havia levado internamente uma “bronca de verdade” por causa de uma declaração dada por ele no fim de julho, à margem do período de treinos em Tegernsee. Na ocasião, Hoeneß havia estimado a probabilidade de uma renovação com Eberl em “no momento, acho que 100%”. Com isso, ele corrigia sua própria declaração de maio, quando, à mesma pergunta, pouco antes do apito inicial da final da Copa da Alemanha, ainda havia estimado as chances de Eberl em “60 a 40%” e falado de dúvidas no órgão de controle.

Na sequência, Hoeneß foi criticado por muitos lados — independentemente do conteúdo de suas declarações, com toda razão — pelo ataque humanamente questionável a seu sucessor no pior momento possível. Em Tegernsee, quando a renovação já se desenhava depois do bem-sucedido verão de transferências do clube de Munique, ele aparentemente quis consertar a situação — e imediatamente arranjou a próxima confusão. Desta vez, porém, com seu parceiro de longa data.

Segundo o Sport1, Rummenigge segue avaliando de forma crítica o trabalho de Eberl. Além disso, ele não estaria disposto a simplesmente aprovar qualquer nome que já tenha sido previamente impulsionado por Hoeneß e Hainer no comitê presidencial. Com isso, Rummenigge deixa claro que desempenha um papel independente dentro do poderoso órgão e que não segue automaticamente a linha do presidente de honra.

Algumas coisas, ao que parece, simplesmente nunca mudam no Bayern.