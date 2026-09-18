Como se depreende da edição mais recente do podcast Bild 'Bayern Insider', Marc-Andre ter Stegen chega como número um para os próximos jogos de seleções na Nations League.

Na estreia contra a Holanda, na próxima quinta-feira, o goleiro de 34 anos do Ajax de Amsterdã deve estar no time titular e, ao que tudo indica, suas chances de manter um lugar entre os titulares também são boas dali em diante.

"Ouvi dizer que já existe um ranking interno de goleiros", explica o jornalista da Bild Christian Falk. Atrás de ter Stegen, Jonas Urbig, do Bayern de Munique, está planejado como número dois, enquanto Alexander Nübel (Besiktas) é, por enquanto, o número três interno.

"Acho que Jürgen Klopp já fez essa escolha um pouco com visão de futuro. Se Manuel Neuer parar no próximo verão, e isso é o esperado, Jonas Urbig será o número um no gol do Bayern. E, como número um do Bayern de Munique, você também fica extremamente em evidência na seleção e tem a chance de realmente entrar na briga pela vaga da Euro no gol. Acho que haverá um duelo", prossegue Falk.

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Quem começa no gol da Alemanha na Nations League?

Klopp já havia deixado transparecer na coletiva de imprensa da última quinta-feira que, num primeiro momento, planeja ter o experiente ter Stegen, que no passado precisou desfalcar a equipe repetidamente por causa de lesões, como goleiro titular.

Logo atrás, o novo técnico da seleção aparentemente quer desenvolver Urbig para, a longo prazo, estabelecê-lo como número um no gol da Alemanha. O jogador de 23 anos atua no Bayern de Munique desde a temporada passada, onde funciona como reserva de Manuel Neuer, mas ao mesmo tempo recebe minutos com regularidade.

Além de ter Stegen, Urbig e Nübel, Klopp também convocou Noah Atubolu, do Frankfurt, e Finn Dahmen, do Augsburg, para os jogos da Nations League. No entanto, uma utilização de ambos só entra em questão, no máximo, para o terceiro jogo contra a Sérvia e para a partida de volta contra a Grécia.