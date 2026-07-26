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Max Eberl Bayern 2025Getty Images
Oliver Maywurm

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Também o Bayern de Munique está alarmado? Homem dos 150 milhões força, ao que tudo indica, uma transferência

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B. Barcola
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O jogador ofensivo Bradley Barcola terá tomado uma decisão sobre o futuro, que já coloca em discussão uma saída do Paris Saint-Germain ainda neste verão.

Segundo relatos coincidentes, entre outros, de L'Equipe e Fabrizio Romano, Barcola não vai renovar o contrato com o PSG, válido até 2028. O vencedor da Liga dos Campeões gostaria de oferecer ao jogador de 23 anos um novo vínculo, mas, após alguns meses de reflexão, Barcola tomou agora a decisão final de recusar a proposta do PSG.

O principal motivo para isso é a sua situação desportiva em Paris, diz-se. Embora Barcola faça parte do grupo alargado de titulares do treinador Luis Enrique e esteja frequentemente no onze inicial, nos jogos mais importantes tem-lhe cabido ultimamente, na maioria das vezes, apenas o papel de suplente utilizado a partir do banco. Assim, na última temporada da Liga dos Campeões, Barcola começou no banco tanto nas duas meias-finais contra o FC Bayern como na final contra o FC Arsenal e foi apenas lançado durante o jogo. Desire Doue e Khvicha Kvaratskhelia foram preferidos nas alas.

Por isso, Barcola gostaria provavelmente de juntar-se a um novo clube já neste verão. No entanto, ainda deverá demorar algum tempo até ficar claro se haverá transferência, já que isso depende de várias questões em aberto.

Poderá o FC Bayern avançar por Bradley Barcola, estrela do PSG?

Ao que tudo indica, não faltam interessados de peso em Barcola. O L'Equipe cita, entre outros, o FC Bayern Munique, que já foi associado várias vezes ao internacional francês. Também a Bild noticiou recentemente nesse sentido, embora com uma ressalva: esforços concretos do FCB só seriam realistas se uma estrela ofensiva deixasse o recordista alemão.


Bradley BarcolaGetty


Como é sabido, Michael Olise estará a flertar com o Real Madrid e os merengues terão aparentemente o compatriota de Barcola como alvo absoluto. Uma venda de Olise neste verão é, no entanto, muito improvável, até porque os dirigentes do Bayern já declararam por diversas vezes que o jogador de 24 anos é inegociável.

Com Luis Diaz, há neste momento outro homem do setor ofensivo do FCB no centro de rumores de transferência, e o Al-Hilal deverá estar a tentar seduzir o colombiano com um salário astronómico. Também no caso de Diaz, porém, não é de esperar que o Bayern o deixe sair.

Liverpool e companhia: Bradley Barcola deverá ser cobiçado sobretudo na Premier League

Por isso, as especulações sobre uma transferência de Barcola deverão concentrar-se antes de mais na Premier League. FC Liverpool, FC Arsenal e FC Chelsea deverão bater à porta, sendo que, sobretudo nos Reds, o francês é aparentemente um tema importante. Com Victor Munoz, que chegou do Osasuna, o Liverpool já contratou um jogador ofensivo neste verão. Tendo em conta a saída de Mohamed Salah, os ingleses continuam, no entanto, à procura de um nome de topo absoluto para as alas. Barcola enquadrar-se-ia nessa categoria pela sua enorme velocidade e capacidade no drible.

Outra questão, por sua vez, é saber se algum dos gigantes ingleses estaria disposto a satisfazer a exigência financeira do PSG. O campeão francês deverá pedir uns impressionantes 150 milhões de euros por Barcola. Em teoria, continua portanto a ser possível que o extremo fique mais uma temporada em Paris e, em 2027, a um ano do fim do contrato, possa ser contratado por um valor mais baixo.


Bradley Barcola France 2026 World CupGetty Images


Entretanto, sobretudo mais uma peça de dominó no mercado de transferências poderá dar nova dinâmica — ou não — ao dossier Barcola. Ao que tudo indica, o PSG já tem acordo com Yan Diomande, do RB Leipzig, mas o costa-marfinense também já deverá estar muito adiantado com o Real Madrid, enquanto o Manchester City também estará a acenar.

Saída do PSG? Bradley Barcola e a peça de dominó decisiva Yan Diomande

Se o PSG conseguir convencer o Leipzig, que na verdade não pretende vender, a aceitar uma transferência e ficar com Diomande, isso favoreceria o desejo de Barcola de mudar de clube. Nesse caso, Paris continuaria a garantir profundidade de plantel no setor ofensivo e teria ainda mais necessidade de olhar para a possibilidade de gerar receitas com transferências neste verão. Se o PSG não contratar Diomande nem qualquer outro extremo, isso dificultaria naturalmente uma saída de Barcola. Afinal, Paris gostaria muito de continuar a contar com ele e certamente não abrirá mão com facilidade de um jogador que ultimamente atuou muitas vezes de início e que, mesmo como joker em partidas importantes, ainda conseguia acrescentar algo.

Barcola mudou-se em 2023 do Olympique Lyon para a capital francesa por 45 milhões de euros. Desde então, foi alternando sempre entre o onze inicial e o papel de primeiro suplente a entrar, e na última temporada somou, em todas as competições, 13 golos e sete assistências em 49 jogos. No Mundial, pelo selecionado francês, também foi ora titular, ora suplente de luxo, e muitas vezes conseguiu convencer. Em oito jogos no torneio pela quarta classificada no Mundial, Barcola marcou três golos e fez uma assistência.

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