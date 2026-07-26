Segundo relatos coincidentes, entre outros, de L'Equipe e Fabrizio Romano, Barcola não vai renovar o contrato com o PSG, válido até 2028. O vencedor da Liga dos Campeões gostaria de oferecer ao jogador de 23 anos um novo vínculo, mas, após alguns meses de reflexão, Barcola tomou agora a decisão final de recusar a proposta do PSG.

O principal motivo para isso é a sua situação desportiva em Paris, diz-se. Embora Barcola faça parte do grupo alargado de titulares do treinador Luis Enrique e esteja frequentemente no onze inicial, nos jogos mais importantes tem-lhe cabido ultimamente, na maioria das vezes, apenas o papel de suplente utilizado a partir do banco. Assim, na última temporada da Liga dos Campeões, Barcola começou no banco tanto nas duas meias-finais contra o FC Bayern como na final contra o FC Arsenal e foi apenas lançado durante o jogo. Desire Doue e Khvicha Kvaratskhelia foram preferidos nas alas.

Por isso, Barcola gostaria provavelmente de juntar-se a um novo clube já neste verão. No entanto, ainda deverá demorar algum tempo até ficar claro se haverá transferência, já que isso depende de várias questões em aberto.

Poderá o FC Bayern avançar por Bradley Barcola, estrela do PSG?

Ao que tudo indica, não faltam interessados de peso em Barcola. O L'Equipe cita, entre outros, o FC Bayern Munique, que já foi associado várias vezes ao internacional francês. Também a Bild noticiou recentemente nesse sentido, embora com uma ressalva: esforços concretos do FCB só seriam realistas se uma estrela ofensiva deixasse o recordista alemão.





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Como é sabido, Michael Olise estará a flertar com o Real Madrid e os merengues terão aparentemente o compatriota de Barcola como alvo absoluto. Uma venda de Olise neste verão é, no entanto, muito improvável, até porque os dirigentes do Bayern já declararam por diversas vezes que o jogador de 24 anos é inegociável.

Com Luis Diaz, há neste momento outro homem do setor ofensivo do FCB no centro de rumores de transferência, e o Al-Hilal deverá estar a tentar seduzir o colombiano com um salário astronómico. Também no caso de Diaz, porém, não é de esperar que o Bayern o deixe sair.

Liverpool e companhia: Bradley Barcola deverá ser cobiçado sobretudo na Premier League

Por isso, as especulações sobre uma transferência de Barcola deverão concentrar-se antes de mais na Premier League. FC Liverpool, FC Arsenal e FC Chelsea deverão bater à porta, sendo que, sobretudo nos Reds, o francês é aparentemente um tema importante. Com Victor Munoz, que chegou do Osasuna, o Liverpool já contratou um jogador ofensivo neste verão. Tendo em conta a saída de Mohamed Salah, os ingleses continuam, no entanto, à procura de um nome de topo absoluto para as alas. Barcola enquadrar-se-ia nessa categoria pela sua enorme velocidade e capacidade no drible.

Outra questão, por sua vez, é saber se algum dos gigantes ingleses estaria disposto a satisfazer a exigência financeira do PSG. O campeão francês deverá pedir uns impressionantes 150 milhões de euros por Barcola. Em teoria, continua portanto a ser possível que o extremo fique mais uma temporada em Paris e, em 2027, a um ano do fim do contrato, possa ser contratado por um valor mais baixo.





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Entretanto, sobretudo mais uma peça de dominó no mercado de transferências poderá dar nova dinâmica — ou não — ao dossier Barcola. Ao que tudo indica, o PSG já tem acordo com Yan Diomande, do RB Leipzig, mas o costa-marfinense também já deverá estar muito adiantado com o Real Madrid, enquanto o Manchester City também estará a acenar.

Saída do PSG? Bradley Barcola e a peça de dominó decisiva Yan Diomande

Se o PSG conseguir convencer o Leipzig, que na verdade não pretende vender, a aceitar uma transferência e ficar com Diomande, isso favoreceria o desejo de Barcola de mudar de clube. Nesse caso, Paris continuaria a garantir profundidade de plantel no setor ofensivo e teria ainda mais necessidade de olhar para a possibilidade de gerar receitas com transferências neste verão. Se o PSG não contratar Diomande nem qualquer outro extremo, isso dificultaria naturalmente uma saída de Barcola. Afinal, Paris gostaria muito de continuar a contar com ele e certamente não abrirá mão com facilidade de um jogador que ultimamente atuou muitas vezes de início e que, mesmo como joker em partidas importantes, ainda conseguia acrescentar algo.

Barcola mudou-se em 2023 do Olympique Lyon para a capital francesa por 45 milhões de euros. Desde então, foi alternando sempre entre o onze inicial e o papel de primeiro suplente a entrar, e na última temporada somou, em todas as competições, 13 golos e sete assistências em 49 jogos. No Mundial, pelo selecionado francês, também foi ora titular, ora suplente de luxo, e muitas vezes conseguiu convencer. Em oito jogos no torneio pela quarta classificada no Mundial, Barcola marcou três golos e fez uma assistência.