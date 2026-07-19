Também marroquino... A Federação Jordana anuncia oficialmente Khalika Al-Salamy

O Conselho de Administração da Federação Jordana de Futebol, presidido pelo príncipe Ali bin Al-Hussein, decidiu nomear o técnico marroquino Badou Zaki como técnico da seleção nacional principal, com um contrato de um ano, para comandar os “Al-Nashama” nas próximas competições, tendo em destaque a fase final da Copa da Ásia, prevista para ser realizada na Arábia Saudita no início de 2027.

A Federação anunciou, em comunicado oficial, que a decisão foi tomada após o Conselho de Administração, em sua reunião, ter aprovado a aceitação da renúncia do técnico Jamal Salami e da comissão técnica auxiliar, expressando-lhes agradecimento e reconhecimento pelos esforços envidados durante o período anterior.

O comunicado indicou que o novo técnico da seleção jordaniana será apresentado e a comissão técnica adjunta anunciada de acordo com as recomendações de Zaki, em uma medida que visa dar ao técnico marroquino liberdade para escolher seus assistentes, a fim de alcançar os objetivos almejados.

Zaki, de 63 anos, possui uma trajetória rica como jogador e técnico: como jogador, levou a seleção marroquina a uma conquista histórica na Copa do Mundo de 1986, no México, ao chegar às oitavas de final, e foi eleito o melhor jogador africano naquele mesmo ano; além disso, teve uma carreira notável no Real Mallorca, da Espanha.

No âmbito técnico, Al-Zaki levou os Leões do Atlas à final da Copa Africana das Nações de 2004 e treinou vários clubes marroquinos de destaque, entre os quais se destacam o Wydad Casablanca, o Fath Rabat, o Al-Kawkab de Marraquexe e o Ittihad de Tânger, além de ter atuado como técnico das seleções do Sudão e do Níger.

A nomeação de Zaki representa uma aposta da Jordânia na experiência e nas conquistas continentais do técnico marroquino, em uma tentativa de conduzir os Nashama a resultados positivos na próxima competição asiática e de fortalecer a posição da seleção jordaniana no cenário continental.